AMLO presenta su declaración patrimonial: esto ganó en 2021

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador informó que el año pasado tuvo ingresos por 1 millón 628.717 pesos, es decir, 3,7% más que en 2020, de acuerdo con información de la Presidencia de la República. Como parte de su declaración patrimonial y de conflicto de intereses —una obligación que tienen todos los funcionarios públicos del país latinoamericano—, López Obrador reportó que no tiene propiedades ni rendimientos financieros de ningún tipo. En el informe no fueron registradas las ganancias que obtuvo el presidente por la publicación de su más reciente libro, A la mitad del camino, editado por el sello Planeta y lanzado a la venta a finales del año pasado. En marzo pasado, López Obrador dijo que, por concepto de regalías, recibirá unos 3 millones de pesos (cerca de 150.000 dólares) por la venta de más de 200.000 ejemplares de su nuevo libro, en el que analiza los primeros tres años de su Gobierno.El mandatario aseguró que la editorial Planeta le otorga el 12% del valor en el mercado de cada ejemplar vendido, además de que el monto de regalías que recibirá ya contempla los impuestos que debe pagar a la hacienda pública.El presidente mexicano ha dicho en varias ocasiones que no le interesa acumular riqueza, un discurso que también han seguido otros líderes de América Latina, como el expresidente de Uruguay, Pepe Mújica. En los últimos meses, López Obrador ha exhibido públicamente en sus conferencias matutinas a periodistas que ganan, según él, cuantiosas sumas de dinero. Uno de ellos es el comunicador mexicano Carlos Loret de Mola, quien percibe 35,2 millones de pesos (1,7 millones de dólares) al año, según datos de la Presidencia. "[Loret] gana más que yo, pero me da pena porque yo ya gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo mexicano. Miren cuánto gano yo en bruto anual: 2.011.000 pesos. Él gana 35.200.000. O sea, 15 veces más que yo", aseguró el presidente el pasado 11 de febrero.

