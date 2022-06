https://mundo.sputniknews.com/20220601/40-anos-del-ingreso-de-espana-en-la-alianza-los-beneficios-de-la-otan-yo-no-los-veo-1126113641.html

40 años del ingreso de España en la Alianza: "los beneficios de la OTAN yo no los veo"

40 años del ingreso de España en la Alianza: "los beneficios de la OTAN yo no los veo"

En un mensaje en Twitter, el presidente del Gobierno publicó una foto con el secretario general de la OTAN: "Fin de semana de trabajo junto a Jens Stoltenberg, previo a la conmemoración del 40° aniversario de la adhesión de España a la OTAN. Preparados para acoger la próxima Cumbre de la OTAN, en un momento histórico para la Alianza en defensa de la paz y la seguridad".Pero muchos expertos están en desacuerdo con la frase acerca de la paz y la seguridad, además destacan que en realidad se trata de otros objetivos que se alcanzan, en particular, por medio de España.En su opinión, se podría hablar de una amplia mayoría, que sin cuestionarse mucho ni profundizar mucho en lo que es la OTAN, la acepta. Agregó que todavía sigue existiendo una parte importante de la población, pero minoritaria que se lo cuestiona aunque "la mayoría por desgracia ha comprado el discurso del poder"."Como país los beneficios de la OTAN yo no los veo, porque a mi juicio sobre todo tras la desaparición de la URSS, el pacto de Varsovia, es una organización que se ha dedicado a proyectarse agresivamente sobre el Este de Europa (...) para que no haya una estructura de seguridad común entre Rusia y Europa o la UE. Por lo tanto, yo creo, que nos ha traído más males que beneficios. Los únicos que podrían hablar un poco que les han venido bien son los militares españoles en el sentido de que han accedido a los sistemas de armas de última tecnología, la mayoría de ellos son estadounidenses, israelíes o de la órbita de los países que pertenecen a la OTAN, pero a cambio han tenido que ceder su soberanía militar", expuso Couso.Agregó que actualmente se ve un déficit absoluto de libertad de prensa en España, una unanimidad, no solo de izquierda, militares, conservadores que "discrepan con la política agresiva contra Rusia". El analista asegura que hay una unanimidad de todos los medios de comunicación españoles apoyando la pertenencia a la OTAN incluso "en el involucramiento en la guerra de Ucrania enviando armas ofensivas".

