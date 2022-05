China aclara los objetivos del nuevo pacto regional del Pacífico ante el alarmismo de EEUU

https://mundo.sputniknews.com/20220531/china-aclara-los-objetivos-del-nuevo-pacto-regional-del-pacifico-ante-el-alarmismo-de-eeuu-1126057293.html

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, se encuentra en una gira por ocho países del Pacífico que ha dado lugar a una serie de acuerdos con países... 31.05.2022, Sputnik Mundo

Para aclarar los objetivos del pacto regional, Pekín publicó el Documento de posición sobre el respeto mutuo y el desarrollo común entre China y los países insulares del Pacífico, el primero de este tipo.En el documento no se menciona el libre comercio, ni la actuación policial conjunta, pero China se compromete a apoyar una "seguridad integral, cooperativa y sostenible" para promover la paz y la seguridad regionales en los signatarios del acuerdo.El nuevo documento se enfoca en la adopción de varias medidas relacionadas con la agricultura, la sanidad, el sector marítimo y el comercio para impulsar de forma significativa los ingresos de la región, donde una cuarta parte de la población total sigue viviendo por debajo del "umbral de pobreza".También se propone la cooperación en materia de seguridad informática y respuestas conjuntas a las amenazas a la seguridad no tradicionales. Así mismo se planea establecer el Instituto Confucio y el Aula Confucio en los países del Pacífico y desarrollar la cooperación cultural.Además, Pekín propuso nombrar un "enviado especial para los asuntos de los países insulares del Pacífico" y apoyar a las compañías aéreas para que lancen vuelos entre China y los países del Pacífico una vez que esté controlada la pandemia del COVID-19.El pacto está previsto que se firme con 10 países del Pacífico: Samoa, Fiyi, Tonga, Kiribati, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, las Islas Salomón, Niue, Vanuatu y las Islas Cook.Estados Unidos y sus aliados del Pacífico mostraron su preocupación por el pacto regional propuesto, señalando que el acuerdo está siendo impulsado por China de forma poco transparente. China advirtió a Occidente que no interfiriera en las decisiones tomadas por las naciones del Pacífico, pidiendo que se respetara la "independencia, soberanía e integridad territorial" de las naciones de las islas del Pacífico.El Ministerio de Exteriores chino afirmó que las naciones insulares del Pacífico habían alcanzado un "nuevo y amplio consenso" sobre la profundización de la cooperación con China, "dando un paso importante para alcanzar el acuerdo final", se destacó que las partes están gozando de una larga amistad. La asociación estratégica integral entre China y los países de las islas del Pacífico "ha progresado de manera constante en los últimos años y ha dado resultados fructíferos, dando un buen ejemplo para la cooperación Sur-Sur y el beneficio mutuo", según la carta del presidente Xi Jinping leída por Wang Yi en la reunión de los cancilleres de los países de la región.Sin embargo, el presidente de la Federación de Estados de Micronesia, David Panuelo, había declarado que las naciones del Pacífico debían rechazar el plan, temiendo que esto pudiera desencadenar una nueva guerra fría entre China y Occidente.Por su parte, el embajador de China en Fiyi, Qian Bo, admitió que se mantendrían nuevas discusiones, ya que las partes tienen "algunas preocupaciones sobre algunas cuestiones específicas" sobre el acuerdo regional propuesto.Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el volumen total de comercio entre China y los países insulares del Pacífico que tienen relaciones diplomáticas con China creció de 153 millones de dólares a 5.300 millones de dólares entre 1992 y 2021, registrando un aumento anual medio del 13% e incrementándose más de 30 veces en 30 años.

