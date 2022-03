https://mundo.sputniknews.com/20220307/si-china-no-acata-las-sanciones-a-rusia-eeuu-puede-tomar-medidas-1122775019.html

EEUU amenaza a China: si no acata las sanciones a Rusia, Washington puede "tomar medidas"

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU puede "tomar medidas" contra China si no acata las sanciones a Rusia en medio del conflicto en Ucrania, dijo la portavoz de la Casa... 07.03.2022, Sputnik Mundo

"También hemos visto a China acatar las sanciones que se han impuesto [a Rusia]. Obviamente se abstuvieron, también en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU, y han hecho algunos comentarios sobre la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Si no No cumpliremos con las sanciones que siempre tenemos, ya sabes, claramente tenemos los medios para tomar medidas", dijo Psaki durante una conferencia de prensa.Numerosos países, con excepciones como China, activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible en respuesta a la operación militar especial que el presidente Vladímir Putin inició el pasado 24 de febrero en el este de Ucrania.El presidente Joe Biden no tomó una decisión sobre la prohibición de importaciones de petróleo de Rusia en Estados Unidos, pero es una discusión que está presente, dijo Psaki."Ninguna decisión ha sido tomada con respecto a este punto por el presidente sobre la prohibición de la importación de petróleo desde Rusia y esas discusiones persisten internamente", dijo.Asimismo, agregó que no hay un fecha prevista para que Biden decida sobre esta cuestión."La dependencia de la importación de petróleo ruso es mucho más significativa en Europa, que con el paso del tiempo reconocen la necesidad de diversificar sus medios para obtener petróleo, este es un desafío mayor y los pone en una posición más desafiante y lo reconocemos desde aquí", dijo Psaki.La Casa Blanca no se opone a que Polonia envíe aviones a Ucrania, pero el proceso de reposición militar de EEUU podría llevar años, dijo la portavoz."Estamos hablando de aviones polacos (…) Estos aviones de combate que están solicitando. Estamos trabajando con Polonia en este tema y consultando con el resto de nuestros aliados de la OTAN al respecto, esta es la decisión soberana de Polonia. De ninguna manera nos hemos opuesto a que Polonia transfiera aviones a Ucrania", dijo Psaki.Añadió que "en lo que se refiere a la cuestión de reposición militar, estamos trabajando en algunas cuestiones logísticas bastante complicadas en ese frente, incluida la forma en que lo haríamos porque la adquisición de nuevos aviones y la transferencia de sistemas de armas serios a menudo lleva años desde EEUU".

