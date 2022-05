https://mundo.sputniknews.com/20220511/el-dia-en-que-pena-nieto-huyo-a-los-banos-de-la-ibero-1125306197.html

El día en que Peña Nieto huyó a los baños de la Ibero

El día en que Peña Nieto huyó a los baños de la Ibero

El 11 de mayo de 2012 el entonces candidato presidencial mexicano Enrique Peña Nieto vivió uno de los momentos más críticos de su campaña cuando visitó la... 11.05.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

política

enrique peña nieto

Después de cancelar su visita en dos ocasiones, aquel viernes de mayo el candidato priista se presentó en el auditorio José Sánchez Villaseñor junto al exrector José Morales Orozco como parte de su campaña presidencial.Según la crónica de Isabel Hernández para la estación de radio Ibero 90.9 FM, el equipo del exgobernador del Estado de México acaparó los lugares más cercanos al político para evitar cualquier tipo de confrontación. Además, su equipo de seguridad evitó que estudiantes con pancartas y máscaras del expresidente Carlos Salinas de Gortari entraran al recinto para realizar una serie de protestas previamente organizadas."Al interior del auditorio, la mitad de los espectadores gritaban para apagar los gritos de protesta que se escuchaban dentro y fuera del recinto cuando Peña Nieto tocaba temas sobre inseguridad y pobreza, o cuando no prestaba atención a los gritos de 'Atenco'. Así pasó el tiempo, contestó lo que pudo y como pudo", narra Hernández Medel.Al terminar su presentación, los reclamos no sólo no pararon, sino que se incrementaron, por lo que Peña Nieto intentó salir por la puerta trasera del auditorio sin darse cuenta que los estudiantes también habían ocupado esa salida.Peña Nieto y su equipo buscaron varias rutas alternas y un baño, los cuales eran inaccesibles debido a que los estudiantes habían cerrado todos los accesos y salidas posibles para el candidato.Entre empujones, el político mexiquense logró llegar a la cabina de la estación Ibero 90.9 FM donde tenía pactada una entrevista; sin embargo, ésta no se realizó ya que el priista consideró que ya había sido suficiente e insistía en encontrar un baño."En 90.9 se informó a los conductores que Peña seguía en la Ibero, que después de usar el baño no había podido retirarse. Esto fue mencionado al aire y en ese momento, en las redes sociales, se difundió el rumor que Peña Nieto estaba encerrado en un baño de la Ibero y no lo dejaban salir", se lee en la crónica de aquel día.Tras casi una hora, el futuro presidente de México logró salir de la Universidad Iberoamericana, mientras su equipo de campaña criticaba la actuación del estudiantado.Un día después, varios medios de comunicación aseguraron que la visita de Peña Nieto había sido un éxito, sólo opacada por un grupo de supuestos porros del PRD. Esto generó mucha indignación entre la comunidad universitaria y llevó a 131 estudiantes a presentarse, con credencial en mano, en un video que se viralizó rápidamente.A partir de este video, y con la consigna de democratizar los medios y luchar contra la desinformación, se organiza el #YoSoy132, un movimiento estudiantil que, entre otras cosas, logró organizar tres debates presidenciales y una reforma en telecomunicaciones que permitió la apertura de nuevas cadenas de televisión en México.

méxico

