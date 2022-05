https://mundo.sputniknews.com/20220530/mayo-cierra-con-una-lluvia-de-estrellas-asi-podras-verla-desde-mexico-1126015186.html

Mayo cierra con una lluvia de estrellas: así podrás verla desde México

La lluvia de estrellas Tau Hercúlides podrá ser visible estos lunes 30 y martes 31 de mayo para despedir el mes, de acuerdo con información de la... 30.05.2022, Sputnik Mundo

La agencia espacial explicó que en 1930 los observadores astronómicos alemanes Arnold Schwassman y Arno Arthur Wachmann encontraron un cometa, hoy conocidoc omo 73P/Schwassmann-Wachmann, que da la vuelta al Sol cada 5,4 años.Investigación reciente ha identificado que el objeto se ha fragmentado, de modo que cuando se acercó a la Tierra en 2006 ya estaba desarticulado en 70 piezas, y desde entonces ha continuado su fragmentación.En la región de Norteamérica el cuerpo se acercará a la tierra a una velocidad considerablemente baja, lo que volverá visibles sus añicos, además de que llega en luna nueva, por lo que el satélite no dificultará el avistamiento con su luz."Si los restos del SW3 viajan a más de 220 millas (unos 354 kilómetros) por hora cuando se separen del cometa, podremos ver una bonita lluvia de meteoros", explicó el titular de la Oficina de Ambiente Meteroide de la NASA, Bill Cooke.Sin embargo, si el cuerpo viaja a una velocidad menor, su aproximación al planeta Tierra no será tan afortunada y no podrá apreciarse fenómeno astronómico alguno, abundó el experto, radicado en Alabama.En caso de que pueda avistarse, esta lluvia de estrellas será notoria en la cúspide del cielo nocturno, explicó la NASA, por lo que ha generado expectación entre los observadores de la región.

