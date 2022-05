El Partido Socialista venezolano advierte que EEUU no cesa intentos de invadir su país

"No ha cesado el imperialismo en su empeño de invadir a nuestro país, nosotros no le somos a ellos agradables, no somos un Gobierno sumiso, no somos un pueblo cobarde (…) Yo insisto aquí no se ha levantado ninguna sanción contra la patria, aquí no ha flexibilizado el bloqueo nada, nadie vaya a confundirse", expresó Cabello durante la rueda de prensa semanal del Psuv transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.