Ferrari revela la verdad sobre la supuesta lista negra con las Kardashian y Justin Bieber

Muchas marcas, no solo de autos, tienen clientes famosos cuyas imágenes con sus productos pueden llegar a millones de personas por todo el mundo. Por ello... 29.05.2022, Sputnik Mundo

Sin embargo, resulta que la verdad es algo más compleja tras las supuestas prohibiciones de venta de sus autos a celebridades. Recientemente el medio Zyri publicó una lista de famosos que no pueden comprarse un auto de Ferrari. En esta lista se encontraban personas como Floyd Mayweather, 50 Cent, las Kardashian y Justin Bieber.Y estas alegaciones tienen un cierto fundamento, pues la marca italiana es conocida por no aceptar modificaciones externas de sus obras de arte sobre ruedas. Un ejemplo de ello fue el caso de Deadmau5 cuando Ferrari lo denunció exigiendo un cese y renuncia por su parte por haber adornado su bólido con gatos.Sin embargo, la marca del cavallino rampante explicó al periódico español Marca que en realidad no crean una lista de individuos a los que esté prohibida la venta de sus autos. Así, cualquiera de las celebridades enumeradas arriba podría ir a un concesionario Ferrari cualquier día y pedir su auto.De hecho, incluso si la compañía tuviera efectivamente una lista negra de celebridades, implementarla sería extremadamente difícil. Al fin y al cabo, podrían comprar los autos simplemente a través de sus empresas o a nombres de sus asistentes. Además, también está el mercado de autos de segunda mano.Con ello, en Ferrari admiten que sí es muy difícil comprar sus modelos de ediciones limitadas, incluso si se tiene el dinero para hacerlo. Normalmente, los bólidos como La Ferrari o Enzo se venden con prioridad a un grupo selecto de clientes."Ferrari se guarda el derecho de decidir sobre las ediciones especiales", dijeron en la compañía italiana para Marca.

