"Occidente ha declarado la guerra total a todo el mundo ruso, nadie lo oculta ahora"

"Occidente ha declarado la guerra total a todo el mundo ruso, nadie lo oculta ahora"

Lo ha declarado el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Según la agencia alemana DPA, la OTAN no quiere entregar aviones y tanques a Ucrania.

Occidente intenta "cancelar" todo lo ruso, pero está condenado a fracasarOccidente ha declarado una "guerra total" al mundo ruso, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al tiempo que el presidente, Vladímir Putin, afirmó que "ningún gendarme mundial podrá detener a los países del mundo que quieren desarrollar una política independiente".El canciller ruso expuso su visión de la ofensiva total que lanzó el llamado 'Occidente colectivo' contra todo lo ruso, al intervenir este viernes ante los representantes de las entidades administrativas de Rusia ante el Ministerio de Exteriores.EEUU golpea a Latinoamérica para acaparar sus cerebrosAmérica Latina vive "una nueva era" migratoria, según trascendió en una sesión sobre el éxodo de capital humano en la Organización de los Estados Americanos [OEA]. Las estadísticas sí que son tremendas: según un informe de la Organización Internacional del Trabajo [OIT], en 2020 las Américas perdieron el equivalente a más de 50 millones de puestos de trabajo.Aunque la pandemia del COVID-19 frenó la migración internacional en su punto más alto –tal y como señalaba la ONU en 2021–, en el caso de América Latina, y sobre todo Centroamérica, la pandemia no produjo grandes cambios en este sentido, manifestó en declaraciones a Octavo Mandamiento Karina Sosa, secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano por el Estado de El Salvador.Europa sacrifica a sus empresas tecnológicas y da un gran impulso a sus competidores rusosUn duro golpe a la capacidad industrial de Rusia. Fue el que intentó asestar Occidente al vetar las exportaciones tecnológicas al gigante euroasiático. Una medida que agradecieron los abundantes productores nacionales de maquinarias, entre ellas, las de procesamiento de metales, vital para el desarrollo industrial.Lo que se intentó que fuera un duro castigo a Rusia, acabó siendo un ataque de escala contra los productores tecnológicos occidentales que perdieron el enorme mercado ruso 'gracias' a las aventuras políticas de sus dirigentes. Entre quienes se vieron obligados a cesar sus actividades en el país se encuentran empresas como la alemana Siemens. Y resulta que nadie le echa de menos, dado que sus productos tienen alternativas 'made in Russia', donde su incorporación al tejido de la producción industrial nacional avanza a toda marcha.Candidatos a la presidencia de Colombia sin tanto apoyoDurante la semana hemos presentado los candidatos con mayores posibilidades de pelear por la presidencia del país, pero hay otros no tan populares que también igualmente se han postulado.Pese a su baja popularidad en los sondeos, estos postulantes pueden arrastrar sus votos a alguno de los candidatos presidenciales más fuertes, con los que se abren varias posibilidades a negociaciones.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

