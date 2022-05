https://mundo.sputniknews.com/20220527/la-policia-de-eeuu-reconoce-que-se-equivoco-para-detener-el-tiroteo-de-texas-1125954583.html

La policía de EEUU reconoce que se equivocó en su operativo para detener el tiroteo de Texas

La policía de EEUU reconoce que se equivocó en su operativo para detener el tiroteo de Texas

Salvador Ramos no se encontró con ningún obstáculo cuando entró a una escuela primaria de Texas, donde asesinó a tiros a 19 niños y dos profesoras. Las... 27.05.2022, Sputnik Mundo

Hasta una hora se tardó la policía de Uvalde en responder a la agresión del joven de 18 años que abrió fuego contra la comunidad estudiantil de una escuela, donde la mayoría de los alumnos eran de origen hispano, igual que el atacante. En una conferencia de prensa, el coronel Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, aceptó que la policía local falló al esperar tanto tiempo para ingresar a la escuela, donde Ramos estuvo disparando por alrededor de 48 minutos. De hecho, las autoridades también reconocen que se recibieron llamadas al 911 de parte de los mismos estudiantes. Sin embargo, la policía de Uvalde se demoró en reaccionar, ya que quiso esperar a que llegara un escuadrón especial enfocado en repeler tiroteos masivos. En tan sólo cuatro minutos, el tirador activó 100 cartuchos. En ese tiempo, los policías sólo acordonaron la zona en lugar de hacer algo para detener al adolescente. "¿Qué les digo a los padres? No tengo nada que decir a los padres, aparte de lo que pasó. Olvídense de cómo estoy yo. No estoy aquí para defender lo que se hizo, sino para contar los hechos", agregó el oficial. La policía de Uvalde también dio a conocer el contenido de una de las llamadas al 911. En una grabación, una niña implora: "¡Manden a la policía ya por favor!". De acuerdo con datos de la organización Everytown For Gun Safety, el 58% de los estadounidenses reportó que ellos o algunos de sus seres queridos han vivido violencia con armas de fuego al menos una vez en su vida.Se estima que más de 40.000 personas mueren cada año en Estados Unidos por actos de violencia relacionados con armas de fuego; unas 85.000 más resultan heridas por el mismo motivo.

