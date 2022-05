https://mundo.sputniknews.com/20220527/la-iglesia-ortodoxa-de-ucrania-anuncia-su-independencia-del-patriarcado-ruso-1125952312.html

La Iglesia Ortodoxa de Ucrania anuncia su independencia del Patriarcado ruso

MOSCÚ (Sputnik) — Los participantes del Concilio de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, celebrado este 27 de mayo en Kiev, anunciaron su autonomía e independencia... 27.05.2022, Sputnik Mundo

Los jerarcas eclesiásticos ucranianos también expresaron su desacuerdo con la posición del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kiril, sobre los sucesos en Ucrania. Al referirse a la posibilidad de un diálogo con los representantes de la nueva Iglesia Ortodoxa Ucraniana no canónica, encabezada por el metropolitano Epifani, los jerarcas religiosos llamaron antes a "detener la toma de fuerza de templos y los pasos forzados de parroquias de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania".El pasado 12 de mayo, el Sínodo de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania aprobó una declaración en la que se destaca que las divergencias existentes no deberían salir del campo canónico ni crear nuevas divisiones.Al mismo tiempo, se denunció que "en diferentes áreas de Ucrania, hay casos de decisiones ilegales adoptadas por los órganos del Gobierno local sobre la prohibición o de restricción de las actividades de las comunidades religiosas locales de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania".El 15 de diciembre de 2018, a iniciativa del entonces presidente ucraniano, Petró Poroshenko, y Bartolomé, en Kiev se celebró un llamado concilio de unificación, al que asistieron en su mayoría representantes de organizaciones eclesiásticas no canónicas, el cual eligió a Epifani como primado de la nueva y no canónica Iglesia Ortodoxa Ucraniana.A principios de enero de 2019, el patriarca Bartolomé le hizo entrega del tomos, documento por el que otorgó la autocefalia a la congregación.La Iglesia Ortodoxa rusa calificó el día de la firma del tomos como una fecha trágica para la ortodoxia mundial y rompió relaciones con Constantinopla y los jerarcas de otras iglesias que reconocieron el cisma ucraniano.

