¿Se acelera la operación especial de Rusia en Ucrania?

¿Se acelera la operación especial de Rusia en Ucrania?

El líder de la RPD, Denís Pushilin, avisa que tras la rendición en Azovstal, la operación avanza más rápido. Nuevo tiroteo en un colegio de EEUU con más de 20... 25.05.2022

¿Se acelera la operación especial de Rusia en Ucrania? ¿Se acelera la operación especial de Rusia en Ucrania?

Tras 90 días de operativo ruso en Ucrania la derrota del Ejército de Kiev es inevitableHan pasado tres meses desde que el 24 de febrero, respondiendo a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk de ayudarles militarmente ante la amenaza de una ofensiva de gran envergadura del Ejército ucraniano, Rusia lanzó su operativo especial en el país vecino.El líder de la República Popular de Donetsk, Denís Pushilin, opina que la operación que tiene por objetivo liberar el territorio de la República irá más rápido tras la rendición incondicional de los integrantes del batallón nazi Azov, en la planta metalúrgica Azovstal de Mariúpol. Un hecho que tuvo un fuerte impacto en el estado moral de los militares ucranianos ya que el batallón Azov siempre fue presentado por Kiev como una unidad ejemplar."El avance ulterior será más rápido. El enemigo entiende que si el régimen ucraniano traicionó al batallón Azov, tan promocionado por la propaganda de Kiev y muy bien preparado, qué podemos decir de las unidades comunes de las que ni se habla", dijo Pushilin a Sputnik.¿Qué responsabilidad tiene el lobby de las armas de EEUU en los tiroteos que matan a niños?Entre los pocos derechos que aún quedan en EEUU se encuentra el 'derecho' a comprar un arma y matar a los compañeros de clase. Un 'derecho' que acaba de 'ejercer' el joven Salvador Ramos, de 18 años, quien asesinó a 21 personas. Las víctimas eran alumnos de segundo, tercer y cuarto grado con edades comprendidas entre 7 y 10 años. Dos profesoras también murieron en el ataque.Este enésimo tiroteo escolar se produce pese a un sinnúmero de promesas de líderes norteamericanos de acabar con este tipo de tragedias. Un hecho que vuelve a demostrar que sus palabras no valen nada. "Cada vez que ocurre una tragedia como esta, nuestros corazones se rompen y nuestros corazones rotos no son nada comparados con los corazones rotos de esas familias, sin embargo, sigue pasando", dijo la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, confirmando la incapacidad de las autoridades de garantizar la seguridad de sus ciudadanos."La configuración geopolítica mundial está en contra de Europa y de EEUU"Manotazos de ahogado. Los está dando EEUU en un desesperado intento de mantener "una hegemonía mundial que de hecho ya ha perdido", logrando "arrastrar a los países de la Unión Europea [UE]" en sus esfuerzos por frenar un "declive que no tiene, ni reversa, ni remedio", una aventura que puede llevar al Viejo Continente a una "destrucción total".Lo dijo a Sputnik el intelectual Augusto Zamora, al subrayar que, de hecho, esta destrucción ya está en marcha, fruto del seguidismo ciego del bloque comunitario de la estrategia antirrusa de Washington.Gustavo Petro, el candidato que pone a temblar al establishmentGustavo Francisco Petro Urrego de 62 años es oriundo de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba. Economista de profesión y político. En su juventud, ingresó a la antigua guerrilla urbana del M-19, y fue un activo personero y concejal del municipio de Zipaquirá, además de ser cofundador del partido político Alianza Democrática M-19 (AD M-19), el cual influenció en la constitución de 1991.Petro fue senador por el Partido Polo Democrático Alternativo, donde se volvieron famosos sus debates políticos en el Congreso colombiano por denunciar el paramilitarismo, en los años en que Álvaro Uribe gobernó el país.En su periodo como Alcalde de la ciudad de Bogotá en 2011, se dedicó a la creación de programas sociales dirigidos a mejorar la vida de sus habitantes, buscando reducir la segregación social y económica, muy marcadas en la ciudad. Tanto sus seguidores, como sus críticos, consideran que Bogotá fue un escenario de práctica para todo lo que planea hacer con Colombia.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

