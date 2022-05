https://mundo.sputniknews.com/20220527/amlo-propone-llamar-triangulo-de-la-gente-buena-a-bastion-del-narcotrafico-en-mexico-1125964403.html

AMLO propone llamar "Triángulo de la gente buena" a bastión del narcotráfico en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que es hora de quitarle el estigma a la zona conocida como el 'Triángulo Dorado', una región del norte de... 27.05.2022, Sputnik Mundo

La estrategia de seguridad de "abrazos, no balazos" del Gobierno de México sigue causando polémica en el país latinoamericano. Este 27 de mayo, durante la revisión de nuevos tramos carreteros, López Obrador sugirió darle otro nombre la zona donde nació Joaquín el Chapo Guzmán. Según el mandatario, sería más correcto y oportuno poner un nombre que aluda a la gente trabajadora, no al tráfico de drogas. En el argot oficial de las autoridades mexicanas y estadounidenses, el Triángulo Dorado alude a una región montañosa ubicada en los estados Sinaloa, Chihuahua y Durango, donde presuntamente se esconden o se escondieron algunos de los narcotraficantes más buscados del mundo, como el Chapo Guzmán o Ismael Mayo Zambada. A menudo considerado como bastión del Cártel de Sinaloa, esta zona está habitada por personas que ven con buenos ojos a las células del crimen organizado. La prensa nacional e internacional ha reportado cómo en comunidades como Badiraguato existe una querencia especial por los narcotraficantes, sobre todo por Guzmán Loera. Pobladores de la localidad de Los Ojuelos de Guadalupe y Calvo exigieron a López Obrador que se construya la infraestructura necesaria para tener servicios telefónicos, así como un eficaz abastecimiento de agua para los cultivos. En enero de 2020, el senador Mario Zamora sugirió la creación de una denominación de origen para la marihuana que se cultiva en el Triángulo Dorado, en caso de que esta planta sea legalizada en el país. ​Hace aproximadamente dos años, en marzo de 2020, el presidente mexicano visitó esta misma zona, donde pudo saludar a la madre de Guzmán Loera, María Consuelo Loera Pérez. El hecho se dio a conocer en un video que rápidamente se volvió viral y polémico en redes sociales. En la videograbación, se escucha decir a López Obrador a la mujer: "Te saludo, no te bajes [de tu camioneta], no te bajes, ya recibí tu carta".

