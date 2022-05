https://mundo.sputniknews.com/20220526/rusia-y-centroamerica-le-dicen-basta-al-agresivo-unilateralismo-de-occidente-1125883438.html

Rusia y Centroamérica le dicen 'basta' al agresivo unilateralismo de Occidente

Rusia y Centroamérica le dicen 'basta' al agresivo unilateralismo de Occidente

Un contundente rechazo al unilateralismo y el lenguaje de chantajes, presiones y amenazas en las relaciones internacionales. Es lo que refleja una declaración... 26.05.2022

"En el siglo XXI, la preservación de la paz, la estabilidad y la seguridad para todos, el desarrollo armónico integral en condiciones de igualdad, el respeto a la soberanía, el respeto mutuo, el beneficio mutuo, y la garantía de las perspectivas de desarrollo para las generaciones futuras, se convierten en tareas especialmente urgentes de humanidad", se lee en el documento, donde se repudia "el resurgimiento de ideologías extremistas y excluyentes como el fascismo y de la discriminación racial", enfatizándose que "es inaceptable en las sociedades democráticas modernas, ya que supone una amenaza para el desarrollo sostenible y pacífico de los países y de las regiones en su conjunto".Se añade que "es inaceptable la manipulación de la historia para beneficiar los objetivos de grupos que procuran invisibilizar el aporte y el sacrificio de los pueblos durante la Segunda Guerra Mundial, en particular los de la Unión Soviética, que contribuyeron de manera insoslayable a la derrota de la Alemania nazi y la rendición incondicional de ella y sus aliados".Además, se insiste en la solución pacífica de las controversias, subrayándose que "la ONU está llamada a desempeñar un papel central en los asuntos internacionales".En el encuentro, organizado por iniciativa del PARLACEN, la parte rusa estuvo encabezada por el vicepresidente del Consejo de la Federación, Konstantín Kosachov. En declaraciones en exclusiva a Sputnik, el político abogó por una mayor cooperación entre las naciones que quieren un orden mundial justo y equitativo."Occidente, que en estos momentos está ejerciendo una presión sin precedentes contra Rusia, se esfuerza en presentar los hechos como si estuviera hablando en nombre de toda la humanidad, algo que es falso. Sabemos que hay una cuarentena de países que adoptaron una postura 'punitiva', imponiendo sanciones contra nuestro país, es decir, una quinta parte de los Estados miembros de la ONU. Es una minoría evidente. En estas circunstancias, en contra de los chantajes y las presiones occidentales, tenemos que estrechar nuestros lazos con los países que conforman el mundo multipolar, un mundo en el que se toman en cuenta los intereses de todas las partes sin excepciones, sea las naciones de Latinoamérica, África o Asia, donde la aplastante mayoría de los países, a diferencia de los de Norteamérica y Europa, tienen unas posturas mucho más soberanas, equilibradas y constructivas. Por lo tanto, el vector latinoamericano adquiere una especial importancia para la política exterior rusa. Quiero subrayar, al mismo tiempo, que nuestras relaciones con América Latina no son coyunturales ni situacionales, sino que tienen una rica historia y se seguirán desarrollando independientemente de lo que haga o no haga Occidente", declaró.Por su parte, el presidente del PARLACEN, Daniel Ortega Reyes, agradeció la "cooperación" que está brindando Rusia a sus socios centroamericanos en temas como la educación o la seguridad. Asimismo, entre los retos comunes mencionó los ataques mediáticos de la prensa dominante, donde las 'fake news' que difunde engañan a los pueblos en función de los intereses de unas "élites que quieren de una manera unipolar crear y controlar al globo terrestre". Una campaña de "odio" que calificó como "fascista"."Tenemos que llevar a nuestros pueblos a alternativas: a continentes alternativos, a pueblos alternativos como la Federación de Rusia, como China, como la India, entre otros. Estamos en una lucha para que podamos protegernos del resurgimiento del nazismo o el neonazismo, algo que hay que detenerlo", manifestó Ortega Reyes a Sputnik."No es válido, no es aceptable una Cumbre de las Américas sin la participación de todos los países del continente", dijo Martín Pineda, al denunciar que Washington, en vez de aportar al "esfuerzo común por el desarrollo de los pueblos" americanos, "plantea situaciones que dividen y confrontan", apuntó.

