"La DEA no combate la guerra sino busca hacerla prevalecer"

Zavala es autor de La guerra en las palabras, un libro que analiza cómo el discurso contra las drogas de Estados Unidos y, en consecuencia, de gobiernos en México, se ha utilizado como una justificación política e ideológica para en realidad fortalecer los intereses del gran capitalismo internacional, como la extracción y la magnificación de ganancias.En entrevista con los periodistas Cris Fernández, Eduardo Chícharo y Luis Gerardo Domínguez para el portal Julio Astillero, el también reportero originario de Ciudad Juárez expresó que la DEA es el brazo ejecutor del paradigma de seguridad nacional vigente en la estrategia de la Casa Blanca."No hacen una ejecución de la política antidrogas para erradicar la guerra, sino para hacerla prevalecer", expresó Zavala.Las lógicas y criterios de esta presunta guerra contra las drogas regional se diseñan desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado, denunció el intelectual, autor del ensayo literario Los cárteles no existen."En México ha habido una adopción gradual de esta racionalidad, no sólo son las interacciones con la DEA, sino con un paradigma mayor derivado del neoliberalismo", acusó el también profesor universitario.En su estrecha relación con Estados Unidos, valoró, México ha internalizado la agenda de seguridad de Washington no sólo en materia de drogas, sino en la amplitud de su espectro."Por eso es que en los años 60 y 70 nuestros aparatos de seguridad combatían comunistas, guerrilleros, sindicalistas, movimientos estudiantiles, no porque fueran nuestros principales adversarios, sino porque había toda una plataforma narrativa sustentando la idea del combate al comunismo global en la era de la Guerra Fría", añadió Zavala.Incluso la policía política del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Dirección Federal de Seguridad (DFS), recordó el intelectual, operó en beneficio y coordinación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.La CIA ha sido señalada históricamente por su participación directa en hechos como el golpe de Estado perpetrado contra Salvador Allende en Chile en 1973 o bien el asedio contra Cuba que teje Washington desde el triunfo de su revolución, ocurrido en enero de 1959, entre otros eventos regionales e internacionales."Siempre está la plataforma estadounidense operando en nuestra racionalidad securitaria", agregó."Entonces, la pregunta final no es tanto si debemos o no distanciarnos de la DEA, sino cómo debemos distanciarnos completamente del paradigma de seguridad nacional", abundó.La entrevista con Zavala se da en un contexto en el que el Gobierno de México ha cuestionado y limitado la presencia de agentes de la DEA en territorio nacional, además de que ha abierto un frente jurídico contra los fabricantes de armas estadounidenses bajo argumento de que son corresponsables de la violencia criminal en el país, entre otras acciones.

