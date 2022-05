https://mundo.sputniknews.com/20220525/exdiputado-ruso-el-regimen-de-kiev-debe-ser-reconocido-como-terrorista-1125806931.html

Exdiputado ruso: "El régimen de Kiev debe ser reconocido como terrorista"

Hay muchos motivos para reconocer al régimen de Kiev como terrorista y es posible hacerlo desde el punto de vista legal, opina el jefe de Rossotrúdnichestvo... 25.05.2022, Sputnik Mundo

Si bien los acuerdos de Minsk sugerían que Rusia tratara a las autoridades de Ucrania como a cualquier sujeto de derecho internacional, Kiev de hecho socavó dichos acuerdos, declara Primakov en su programa para Radio Sputnik."Entendemos que con los terroristas no se negocia, pero Rusia, junto a los copatrocinadores de dichos acuerdos —los países de la UE— es uno de los garantes de los acuerdos de Minsk. Así que surge el siguiente problema: si se trata de un régimen terrorista, no podemos reconocer los acuerdos", explica. Primakov también opinó acerca de los suministros de armas a Ucrania por parte de los países de Occidente. "Los suministros siempre tienen por objeto el uso del armamento que, por su parte, busca eliminar al enemigo. En este caso, se trata de soldados y oficiales rusos", explica el exdiputado."Y si tenemos en cuenta que son armas de larga distancia que pueden ser utilizadas en el territorio ruso, en nuestros poblados, nuestras ciudades, objetivos ubicados en nuestro territorio, dichos suministros tienen por objeto matar a ciudadanos rusos, por lo que no podemos decir que son países inocentes los que defienden a Ucrania. No, participan en acciones militares del lado de Ucrania, así que —en mi humilde opinión— no basta con decir que Polonia, el Reino Unido y EEUU son países poco amistosos. En realidad, son países hostiles y debemos tratarlos así", concluye.

