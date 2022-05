https://mundo.sputniknews.com/20220524/el-desgaste-inesperado-de-eeuu-por-su-apoyo-economico-y-armamentistico-a-ucrania-1125754594.html

¿Adónde llevará a EEUU su inesperado desgaste por su apoyo económico y armamentístico a Ucrania?

La Casa Blanca de Estados Unidos ha relajado en las últimas semanas sus posiciones usualmente beligerantes contra Cuba y Venezuela, una dinámica que se explica... 24.05.2022, Sputnik Mundo

Los ajustes de Washington en materia de política exterior podrían describir que no tiene un control de la situación en el conflicto entre Ucrania y Rusia, además de generarle un gasto incalculado, sentenció la doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en estudios latinoamericanos Claudia Serrano.Así, el 19 de mayo el Senado de EEUU aprobó un proyecto de ley de ayuda a Ucrania de 40.000 millones de dólares. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una legislación que permite acuerdos de préstamo y arrendamiento de equipos militares a Ucrania. Así, según varias estimaciones, la cantidad de armas estadounidenses y de otros países occidentales transferidas a Kiev es ya muchas veces mayor que la que Occidente suministró a los muyahidines durante los diez años de guerra en Afganistán.A pesar del dicho desgaste, el Gobierno de Joe Biden mantiene un discurso hegemónico al respecto de su alianza con Kiev, donde asegura estar luchando en beneficio del mundo libre.El acercamiento de la gestión de Biden con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela obedece a un desafío energético mundial, luego de que las sanciones impuestas contra Rusia amenazan a la Unión Europea en el suministro de gas y petróleo."Hay un desequilibrio en el acceso y está aumentando el peso del petróleo en específico, entonces esa situación de desequilibrio entre la oferta y la demanda está provocando también que por una parte se haya proyectado se desestabilizara de manera más inmediata financieramente a Rusia, lo cual no sucedió", evalúa Serrano en entrevista.Hacer verdaderamente eficaz el aislamiento económico contra Rusia requiere de otras fuentes de abasto de energéticos para Europa, subraya la también docente, una de las explicaciones de la búsqueda de las reservas petroleras venezolanas pese al discurso antichavista que ha seguido Estados Unidos desde 1999.La latinoamericanista considera que un efecto derivado de la relajación de las sanciones estadounidenses contra Caracas podría ser que tomen un mejor cauce las conversaciones reconciliatorias entre el gobierno de Maduro y la oposición, que incluso tuvieron un episodio de acercamiento en la Ciudad de México en agosto de 2021, tras cuatro intentonas previas.En tanto el exembajador de México en Cuba Ricardo Pascoe considera que es claro que Washington está sufriendo un desgaste en Ucrania que le genera desestabilización por encima de sus propios cálculos."Estados Unidos se ha acercado a Venezuela para ver si Venezuela le ayuda a resolver el tema del abasto de gasolina y de tratar con eso de bajar el costo de la gasolina, que es un tema directamente electoral", valora el diplomático.Desafíos a la Cumbre de las Américas sin México ni BrasilOtro de los problemas regionales que enfrenta Estados Unidos es la inconformidad de países como México o Bolivia ante su amago de excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en los primeros días de junio en Los Ángeles, California.Además, aunque por motivos distintos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también ha señalado que podría ahorrarse su asistencia al evento multilateral, por lo que Pascoe considera que Washington debe trabajar en garantizar la participación de México y Brasil, líderes en la región latinoamericana, en la Cumbre de las Américas.De otra forma, evalúa en entrevista el exembajador, el evento perderá atractivo y eficacia."Si no cuentan con Brasil, tienen que contar con México, entonces México ha presionado por el tema de la asistencia de los tres países ya mencionados y entonces eso pone en entredicho la credibilidad y la importancia de la propia Cumbre", considera Pascoe."Es decir, ¿a qué irá Argentina a una Cumbre si no están ni México ni Brasil? Entonces de alguna manera creo que Estados Unidos está en un dilema que resolverán en estos días, invitan a los tres países o no los invitan y deciden incluso no realizar la Cumbre, que es algo perfectamente factible, ¿no?, creo que es una opción que tienen sobre la mesa", califica el especialista.Posiciones contradicciones del presidente de MéxicoSi bien Andrés Manuel López Obrador ha asumido discursos aparentemente más radicales que sus pares de Argentina o Chile, Alberto Fernández y Gabriel Boric, respectivamente, sobre la integración latinoamericana y continental, tiene posiciones encontradas o contradictorias que generan desconfianza en el panorama internacional, evalúa Pascoe.Un día advierte que no asistirá a la Cumbre de las Américas en respaldo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, recuerda el exembajador, y al otro llama a fomentar un mecanismo de cooperación continental que incluya a Canadá y Estados Unidos emulando a la Unión Europea.Una unión multilateral americana requiere ajustes fiscales, criterios comerciales, una moneda común y otros desafíos que se antojan difíciles en la conciliación entre países como Paraguay o Haití, critica el diplomático. Las dificultades de este escenario se multiplican si se toma en cuenta que parece ser que el Gobierno de Estados Unidos tampoco tiene una política muy clara hacia América Latina en el amplio contexto internacional, evalúa Pascoe."Está también un poco cosechando que la gente, los países, los gobernantes tampoco le tienen mucha confianza en que Estados Unidos va a ayudar a resolver temas ingentes de nuestra región, tan clavados como están en el tema de Ucrania y de otros temas políticos internos que trae el propio Biden", estima el exembajador.

