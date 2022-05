https://mundo.sputniknews.com/20220523/consultora-de-shell-renuncia-citando-danos-extremos-de-la-firma-al-medio-ambiente-1125752395.html

Consultora de Shell renuncia citando "daños extremos" de la firma al medio ambiente

Consultora de Shell renuncia citando "daños extremos" de la firma al medio ambiente

WASHINGTON (Sputnik) — La consultora de seguridad de la firma petrolera Shell, Caroline Dennett, presentó su renuncia en una carta, dirigida a los 1.400... 23.05.2022, Sputnik Mundo

"Hoy terminé mi relación de 11 años como consultora de seguridad con Shell", dijo Dennett en un comunicado publicado en LinkedIn. "Shell es plenamente consciente de que sus continuos proyectos de extracción y expansión de petróleo y gas están causando daños extremos a nuestro clima, medio ambiente, naturaleza y a las personas. Ya no puedo trabajar para una empresa que ignora todas las alarmas y descarta los riesgos del cambio climático y el colapso ecológico".Dennett, una consultora sénior de seguridad cuya empresa, Clout, asesoró a Shell en cuestiones de seguridad, dijo en un video clip en LinkedIn que estaba cansada del "doble discurso" de la empresa sobre el clima y denunció al gigante del petróleo y el gas por "operar más allá de los límites de diseño" de nuestros sistemas planetarios y no poner "la seguridad ambiental antes que la producción".El desprecio de Shell por los riesgos del cambio climático significa que están fallando por completo en su ambición de seguridad Goal Zero de "no hacer daño", agregó."Contrariamente a las expresiones públicas de Shell sobre Net Zero, no están terminando con el petróleo y el gas, sino que planean explorar y extraer mucho más", dijo.La renuncia de Dennett se produce un día antes de que Shell organice su reunión general anual de accionistas en Londres.Los funcionarios de Shell emitieron un comunicado el lunes 23 refutando las acusaciones de Dennett y dijeron que la compañía sigue comprometida con lograr su objetivo de cero emisiones netas para 2050.

