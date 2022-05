https://mundo.sputniknews.com/20220520/mexico-confirma-su-primera-muerte-por-hepatitis-aguda-infantil-1125694715.html

México confirma su primera muerte por hepatitis aguda infantil

México confirma su primera muerte por hepatitis aguda infantil

Un menor de tres años es la primera muerte oficial en México por la extraña hepatitis aguda que mantiene alerta al planeta, señalaron las autoridades... 20.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-20T21:58+0000

2022-05-20T21:58+0000

2022-05-20T21:58+0000

américa latina

méxico

hepatitis

hidalgo

ciudad de méxico

organización mundial de la salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1125694818_0:83:3073:1811_1920x0_80_0_0_4bda4cd4baadf803355540bf59f88297.jpg

Durante la noche del jueves 19 de mayo, el secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez, explicó que el menor fue atendido en el Hospital La Raza, en la Ciudad de México, luego de que el 1 de mayo el niño comenzó a sentirse mal.Tras dos semanas de tratamiento, el pequeño originario de la ciudad de Tulancingo falleció, convirtiéndose en el primer deceso provocado por la hepatitis aguda infantil, enfermedad cuyo origen todavía es desconocido pese a que ya se han presentado casos en varios países. Aunque el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre) confirmó el caso de hepatitis aguda, hasta el momento no se sabe el origen del contagio en México. De acuerdo con autoridades sanitarias, en México hay entre 20 y 30 casos de menores con esta enfermedad, de los cuales 18 se habrían dado en la Ciudad de México.El pasado 17 de mayo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que, a pesar de que ya se tenían algunos casos reportados, no había que alarmarse. Mientras este padecimiento avanza gradualmente en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya investiga los detalles de esta enfermedad que ataca, primordialmente a niños y adolescentes.De hecho, el organismo dirigido por Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ha pedido a los Gobiernos de los países donde haya enfermos que recaben toda la información posible, a fin de que se puedan tener mayores certezas y variables cuantificables y comprobables de esta enfermedad.La hepatitis aguda infantil se detectó por primera vez en Reino Unido y no tiene relación con los tipos de hepatitis A, B, C, D y E ya conocidos, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que a su vez se ha basado en análisis internacionales para llegar a esa conclusión.

https://mundo.sputniknews.com/20220517/la-extrana-epidemia-de-hepatitis-llega-a-mexico-y-los-casos-van-en-aumento-1125556989.html

https://mundo.sputniknews.com/20220519/asi-es-la-viruela-del-mono-la-extrana-enfermedad-que-preocupa-al-mundo-1125635383.html

méxico

hidalgo

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, hepatitis, hidalgo, ciudad de méxico, organización mundial de la salud