"Chile está atravesando un momento histórico fundamental"

El Gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, está prácticamente de estreno, cuando el país está atravesando un momento histórico fundamental.

2022-05-20T11:07+0000

El momento de ChileDe acuerdo a Jofré Leal, este momento histórico fundamental, "es un momento de crisis, que son esas fracturas que se generan en las sociedades que permiten distinguir, si pasas a un conflicto de envergadura, o definitivamente superas esa crisis y avanzas hacia un modelo de país que es el que hemos buscado durante muchos años".Al describir ese modelo al que refiere el analista, incide en "un país más equitativo, más igualitario, con menos brecha social, menos brecha económica. Un país menos sometido a los avatares del neoliberalismo, un país menos sometido a lo que es el respeto a los derechos de los pueblos originarios. Un país que avance en los derechos de salud, sexual y reproductiva, un país que avance en la protección de la niñez, es decir, que avancemos verdaderamente a lo que se conoce como desarrollo, no sólo en aspectos económicos".Sin embargo, Jofré Leal admite que "Chile es un país que está en una crisis de seguridad, en una crisis moral también muy intensa respecto a las fuerzas armadas, respecto a la corrupción, respecto a los mandos militares y policiales que son los que tiene también un país en entredicho respecto a la real capacidad que tienen esas fuerzas policiales que tienen de llevar adelante la protección social, con mucha inseguridad, pero también con un manipulación y una desinformación muy sostenida respecto a lo que este nuevo Gobierno pretende hacer".Tiempo de GobiernoJofré Leal observa que en las pocas semanas que lleva Boric en el cargo, ya la derecha empresarial, económica, política, ideológica, mediática, se ha lanzado en una batalla desesperada por hacer fracasar a su Gobierno. "Eso es tan evidente que incluso se han sumado figuras que hasta hace un mes y medio formaban parte del Gobierno de Sebastián Piñera. Estamos en una verdadera guerra cultural, ideológica, política, mediática, a más no poder", sentencia el periodista.En este sentido, el analista realiza una serie de consideraciones."En Chile hay un duopolio en los medios gráficos, los medios impresos, El Mercurio y La Tercera; hay presencia masiva de la televisión privada, no existe en Chile una ley de medios que proteja, por ejemplo, a las radios comunitarias, o que admita el progreso de una prensa independiente. Aquí estamos sujetos a la integración vertical de dueños de medios de televisión, de radio. Aquí existe el grupo Prisa español que tiene más de 30 radios, las más importantes del país. Es decir, hay una línea editorial que marcadamente va encaminada a desacreditar cualquier acción, idea, que el Gobierno trate de implementar en función de la protección de los derechos civiles, sociales, económicos, sanitario, educativo. Es muy evidente que se está ante una situación de guerra ideológica donde las fake news se suceden diariamente, y donde existe escasa capacidad del Gobierno de poder responder a ello, porque los bots, las fake news, las redes sociales, están absolutamente dominadas por el discurso de odio, el discurso de negar toda posibilidad de cambio en el país", concluye Pablo Jofré Leal.

