AMLO defiende a su secretario particular por una supuesta residencia de lujo en Houston

"Nos atacan todos los días a ocho columnas: Reforma, The Washington Post, The New York Times, Wall Street Journal, Financial Times. ¿Y qué pasa? Nada. Antes así dominaban, ahora afortunadamente existen las benditas redes sociales, la gente se informa", señaló López Obrador al afirmar que, antes de su Administración, los medios doblegaban a políticos con este tipo de coberturas.