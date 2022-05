https://mundo.sputniknews.com/20220520/amlo-advierte-que-no-permitira-campanas-antimexicanas-en-eeuu-por-las-elecciones-1125677544.html

AMLO advierte que no permitirá campañas antimexicanas en EEUU por las elecciones

AMLO advierte que no permitirá campañas antimexicanas en EEUU por las elecciones

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que exhibirá a los candidatos estadounidenses que pretendan obtener votos a través de campañas...

A medio año de que se lleven a cabo las elecciones legislativas en Estados Unidos, se han intensificado algunos discursos políticos en contra de los migrantes hispanohablantes, particularmente mexicanos, con el objetivo de atraer votantes. Sin embargo, el Gobierno de México ha advertido que no permitirá que los candidatos estadounidenses de cualquier partido se aprovechen de ideas y sentimientos racistas con motivos electorales. Tras resaltar que en Estados Unidos residen casi 40 millones de mexicanos —lo cual representa casi la misma población de toda Canadá— el mandatario señaló que la fuerza de trabajo que ofrece México es irreemplazable. Sin los trabajadores de origen mexicano, dijo López Obrador, el país gobernado por Joe Biden no sería la potencia económica que es. En marzo pasado, López Obrador advirtió que, desde México, se llamará a no votar por los legisladores estadounidenses que se opongan a la aprobación de una iniciativa en favor de los migrantes mexicanos que trabajan allá."Nosotros vamos a aplaudir a los legisladores que voten a favor de la regularización de nuestros paisanos migrantes que han ido a Estados Unidos a trabajar honradamente y que no merecen ser discriminados de ninguna manera. Pero también [actuaremos sobre] los que discriminan. Los que voten en contra [de la iniciativa] no van a tener respaldo porque, de manera respetuosa, nosotros vamos a llamar a que los mexicoestadounidenses no voten por ellos. Ya basta de racismo, de discriminación y de malos tratos", dijo.

