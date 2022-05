https://mundo.sputniknews.com/20220519/ucrania-insatisfecha-con-la-ayuda-militar-de-espana-donde-esta-el-limite-de-la-paciencia-1125622500.html

Ucrania, insatisfecha con la ayuda militar de España, ¿dónde está el límite de la paciencia?

El medio español the Objetive informa que el Gobierno de Zelenski ha pedido a España que le envíe 53 vehículos de combate Leopard y varios cazas F-18.Ucrania también ha rogado a España que le transfiera obuses de calibre 155 mm, morteros pesados de 120 mm, lanzacohetes múltiples, sistemas de misiles antiaéreos y misiles antibuque Harpoon. Pero los diplomáticos y militares ucranianos se están encontrando con dificultades para acceder a los despachos oficiales. Sobre todo, a los de algunos altos cargos del Ministerio de Defensa, informa el medio.Además, Ucrania se queja de que España le está enviando aviones con ayuda militar sin avisar previamente del contenido de la carga. En varias ocasiones, ha llegado material que no había pedido el Gobierno de Ucrania con "algunas armas antiguas" y "pequeñas cantidades de munición", lejos de las cifras que desearía el equipo de Zelenski.¿Hasta cuándo los países europeos podrán cumplir los deseos de Kiev?Los expertos explican que no existe la posibilidad de que España acepte todas las peticiones de Kiev."No hay ninguna posibilidad de que manden sistemas de armas de ese nivel, ni carros de combate Leopard, ni cazas F-18. En primer lugar, porque las Fuerzas Armadas españolas no están sobradas de material de armas de alta tecnología. Y en segundo lugar, porque se considera por parte de la opinión pública española que se pasa un límite tolerable, ya no hay una amplia mayoría para apoyar estos envíos de armas. Incluso hay encuestas que hablan de cerca de 50% - 46% de población que está en contra de este envío de armas ofensivas lo que nos involucra en una guerra", comparte con Sputnik su opinión Javier Couso, analista político y ex eurodiputado español."Pero además es que este tipo de armamento no se contempla en ningún caso. ¿Bueno hasta cuándo los países europeos podrán cumplir los deseos de Kiev?", se pregunta."Por ejemplo, en el caso español independientemente del conflicto existente, la OTAN y Rusia, se ha cambiado el proveedor por aceptar la política exterior de Marruecos en torno al Sáhara y aceptando que uno de nuestros mayores suministradores como Argelia. Por lo tanto creo que no pueden durar mucho estos envíos de armas porque los países de la UE están teniendo muchos problemas económicos internos", dijo Javier Couso.En general, España ha asignado de forma bilateral 21 millones de euros en armas, según las fuentes diplomáticas, que aseguran que el país ha contribuido además con 137 millones al Mecanismo de Paz Europeo."Es la paradoja increíble. Tenemos graves problemas en nuestro país. Es uno de los países más desiguales de la UE con un crecimiento del desempleo, la desigualdad y la pobreza que es cada día más grande. Además, una bajada absoluta del nivel adquisitivo por la inflación y por toda esta casi recesión que estamos teniendo precisamente por el conflicto en el cual nos metió la OTAN contra Rusia utilizando como ariete a Ucrania", indicó Couso."Por lo tanto lo único como lo entiendo es por la subalternidad, por la sumisión que tiene España por pertenecer a una organización militar como es la organización del Atlántico Norte que nos aboca a tener por encima de nuestros intereses geoestratégicos los intereses geoestratégicos de EEUU que siempre busca que no haya una buena vecindad entre Rusia y Europa o la UE porque eso sería conformar un polo independiente fuera de EEUU", concluyó.

