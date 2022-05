La OTAN se divide internamente por su visión sobre Rusia

https://mundo.sputniknews.com/20220518/la-otan-se-divide-internamente-por-su-vision-sobre-rusia-1125592178.html

La OTAN se divide internamente por su visi贸n sobre Rusia

La OTAN se divide internamente por su visi贸n sobre Rusia

La Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) muestra una serie de divisiones internas debido al grado de peligrosidad con que observan a las fuerzas... 18.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-18T19:00+0000

2022-05-18T19:00+0000

2022-05-18T19:15+0000

internacional

otan

馃摪 operaci贸n militar especial de rusia en ucrania

rusia

ucrania

eeuu

francia

estonia

polonia

lituania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1120404076_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_be3c658d91e4d8eb2a6e18403c75f998.jpg

El organismo que aglutina el poder militar de Occidente presenta algunos desacuerdos internos, sobre todo porque algunos pa铆ses consideran a Mosc煤 como una amenaza grave, mientras que otros aseguran que esa visi贸n es exagerada, de acuerdo con informaci贸n del diario estadounidense The Washington Post. Polonia, por ejemplo, ha pedido que se desplieguen m谩s tropas de la OTAN en su territorio por temor a una invasi贸n rusa. En cambio, naciones como Italia o Francia no creen que eso suceda y desestiman las peticiones polacas. Los pa铆ses b谩lticos tambi茅n observan con gran alarma un posible ataque del ej茅rcito ruso. A finales de junio, en un Madrid, la OTAN deber谩 decidir cu谩ntas tropas desplegar谩 en los suelos de sus pa铆ses miembros. Adem谩s, tambi茅n podr铆an aprobarse las solicitudes de ingreso de Finlandia y Suecia, un hecho que aviva las tensiones entre la Uni贸n Europa (UE) y Estados Unidos con el Gobierno de Vlad铆mir Putin. Los Gobiernos b谩lticos aseguran que Mosc煤 puede concentrar r谩pidamente fuerzas militares contra la frontera oriental de la OTAN y enfrentarse a la Alianza con una guerra corta y con hechos consumados". Por ello, pidieron que la OTAN despliegue hasta 20.000 soldados por cada pa铆s "amenazado". El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha pronunciado en contra de una medida ofensiva y ha dicho en varias ocasiones que tarde o temprano se deber谩 llegar a una soluci贸n pac铆fica con Rusia y Ucrania, pa铆ses que mantienen un conflicto geopol铆tico desde el 24 de febrero pasado. La operaci贸n militar que Rusia lanz贸 en Ucrania el pasado 24 de febrero empuj贸 a Finlandia y Suecia a replantearse su tradicional pol铆tica de neutralidad e inclin贸 la opini贸n p煤blica a favor del ingreso en la OTAN.El Ministerio de Exteriores ruso advirti贸 en reiteradas ocasiones que el ingreso de esos pa铆ses n贸rdicos en la OTAN implicar铆a consecuencias, tanto para sus relaciones bilaterales con Rusia como para el conjunto de la arquitectura de seguridad europea.El 16 de mayo, el presidente ruso, Vlad铆mir Putin, asever贸 que Mosc煤 no tiene "problemas con estos pa铆ses" y la expansi贸n de la Alianza Atl谩ntica a Finlandia y Suecia "no crea una amenaza directa para Rusia". A la vez subray贸 que la posible expansi贸n de la infraestructura militar del bloque b茅lico a este territorio podr铆a provocar una "respuesta" de Rusia.

https://mundo.sputniknews.com/20220518/rusia-promete-una-respuesta-sorpresa-a-la-adhesion-de-finlandia-a-la-otan-1125585355.html

https://mundo.sputniknews.com/20220518/suecia-y-finlandia-presentan-sus-solicitudes-de-ingreso-en-la-otan-1125564958.html

ucrania

eeuu

francia

estonia

polonia

lituania

suecia

letonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

otan, 馃摪 operaci贸n militar especial de rusia en ucrania, rusia, ucrania, eeuu, francia, estonia, polonia, lituania, suecia, letonia