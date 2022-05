https://mundo.sputniknews.com/20220518/excoronel-de-eeuu-para-la-otan-el-conflicto-en-ucrania-es-un-gran-partido-de-futbol-1125590759.html

Excoronel de EEUU: para la OTAN el conflicto en Ucrania es "un gran partido de fútbol"

Excoronel de EEUU: para la OTAN el conflicto en Ucrania es "un gran partido de fútbol"

Para el excoronel y jerarca del Pentágono Richard Black, EEUU y la OTAN continuarán impulsando el conflicto en Ucrania "hasta el último ucraniano muerto". El... 18.05.2022, Sputnik Mundo

"¡No nos importa! A Estados Unidos y a la OTAN no les importa cuántos ucranianos mueran", afirmó Richard Black, exsenador del estado de Virginia y exjefe de Derecho Penal del Ejército en el Pentágono, durante una entrevista en la que criticó la postura de Washington con respecto al conflicto en Ucrania.Entrevistado por la revista estadounidense Executive Intelligence Review (EIR), Black advirtió que el envío de armas hacia Ucrania por parte de EEUU y el Reino Unido solo va a "garantizar que mueran innecesariamente un tremendo número de soldados ucranianos inocentes", de la misma forma en que "muchos soldados rusos morirán innecesariamente".El exmarine y asesor del Pentágono consideró que para EEUU y la OTAN el conflicto en Ucrania se transformó "en un gran partido de fútbol". "Queremos conseguir la mayor puntuación y aumentarla. Y, ya sabes, no nos importa cuántos de nuestros jugadores queden lisiados en el campo de juego siempre que ganemos", añadió.Para Black, no haber disuelto la OTAN luego de la desaparición de la Unión Soviética en 1991 y de la disolución del Pacto de Varsovia, fue "una de las grandes tragedias de la historia". De hecho, el exmarine responsabilizó a la alianza atlántica por el inicio del conflicto, señalando que el bloque ignoró los intentos del presidente ruso, Vladímir Putin, por evitar la escalada de tensión con Ucrania en diciembre de 2021.Black remarcó que Putin "no quería la guerra" y por eso hizo propuestas pero "la OTAN se limitó a ignorarlas, a descartarlas; nunca las tomó en serio ni quiso entablar negociaciones serias".El estadounidense explicó que "Putin, al ver que los ucranianos armados, con armas para matar a las tropas rusas que estaban literalmente en sus fronteras, decidió que tenía que atacar primero"."Se podía ver que Rusia esperaba poder llevar a cabo esta operación especial sin causar demasiadas bajas a los ucranianos, porque piensan en los ucranianos, o al menos pensaban en los ucranianos como hermanos eslavos, que querían tener buenas relaciones", sostuvo.Black recordó una imagen del conflicto como ejemplo de que los rusos operan bajo reglas "muy, muy cautelosas" porque "no querían crear una gran cantidad de odio y animosidad"."Hay una famosa foto con un tanque ruso, que había sido detenido por una reunión de unos 40 civiles que simplemente salieron a la carretera y bloquearon el camino y el tanque se detuvo. Te puedo decir que en Vietnam, si hubiéramos tenido un grupo de personas que se interpusieran en el camino de un tanque americano, atravesándolo, ¡ese tanque no habría disminuido su velocidad, en lo más mínimo!", ilustró.Black advirtió que, si bien Rusia espera alcanzar la paz con Ucrania, esa decisión podría no pasar por Kiev."No creo que Ucrania tenga nada que ver con la decisión sobre la paz o la guerra. Creo que la decisión sobre la paz o la guerra se toma en Washington, DC. Mientras queramos que la guerra continúe, libraremos esa guerra, utilizando a los ucranianos como sustitutos y la libraremos hasta el último ucraniano muerto", sintetizó.

