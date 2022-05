https://mundo.sputniknews.com/20220518/el-supremo-tribunal-de-brasil-descarta-demanda-de-bolsonaro-contra-un-juez-por-abuso-de-autoridad-1125591574.html

El Supremo Tribunal de Brasil descarta demanda de Bolsonaro contra un juez por "abuso de autoridad"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño Dias Toffoli desestimó una demanda presentada por el presidente Jair Bolsonaro...

Bolsonaro presentó la demanda el 17 de mayo, y alegó abuso de autoridad por parte de Alexandre de Moraes.El mandatario argumentó que la pesquisa sobre "fake news", en la que se le investiga, no está justificada.Toffoli dejó claro en su decisión que no hay delito en la conducta del magistrado y que el hecho de que el ministro sea el ponente de la investigación de las noticias falsas "no es razón para concluir que tendría algún interés específico, siendo el ejercicio regular de la jurisdicción".Además, señaló que el estado de derecho democrático impone deberes y obligaciones a todos y que un magistrado no puede convertirse en un acusado "por el simple hecho de ser juez".A principios de abril, Bolsonaro volvió a criticar la supuesta interferencia de los jueces del STF en las competencias de su Gobierno.El mandatario, que se presenta a la reelección en los comicios de octubre de este año, mantiene una tensa relación con el Supremo desde que llegó al poder en enero de 2019, ya que la corte ha puesto límites a sus intentos autoritarios y ha derribado buena parte de los decretos que intentó aprobar a la fuerza.

