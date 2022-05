https://mundo.sputniknews.com/20220514/el-tribunal-superior-electoral-de-brasil-concluye-pruebas-de-seguridad-de-urnas-electronicas-1125449554.html

El Tribunal Superior Electoral de Brasil concluye pruebas de seguridad de urnas electrónicas

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil concluyó la última ronda de pruebas de seguridad de las urnas electrónicas que se... 14.05.2022

américa latina

brasil

elecciones

Según el tribunal, los investigadores no pudieron alterar ningún voto, ni cambiar los resultados de las urnas, ni hacer fraude en el proceso electoral, consigna el portal G1.El juez auxiliar de la presidencia del TSE, Sandro Nunes, dijo que se lograron resolver los problemas detectados en la prueba anterior, realizada en noviembre, cuando el equipo de investigadores, hackers, programadores, representantes de universidades y expertos de la Policía Federal consiguió traspasar alguna de las barreras de protección del tribunal.Nunes destacó que en ningunos de los intentos de invasión ejecutados —ni en noviembre, ni ahora— se pudo cambiar un voto o interferir en el recuento.El magistrado añadió que los problemas encontrados por los investigadores en la primera fase fueron resueltos.Según una encuesta del instituto de opinión Datafolha divulgada en marzo, más de 80% de los brasileños consultados dijo confiar en el actual sistema de voto en el país, con urnas electrónicas, a pesar de que el presidente Jair Bolsonaro y sus seguidores suelen poner en duda su seguridad.El mandatario atacó el actual sistema electoral de urnas electrónicas en repetidas ocasiones, llegando a decir que el resultado de los comicios presidenciales de octubre no sería confiable porque el sistema no es seguro, a pesar de que nunca presentó pruebas en este sentido.Diversos analistas temen que Bolsonaro pueda no reconocer una eventual derrota en las urnas y que las Fuerzas Armadas formen parte de su estrategia de contestación del resultado electoral.

brasil

