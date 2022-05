https://mundo.sputniknews.com/20220517/rusia-advierte-sobre-medidas-compensatorias-tras-el-ingreso-de-suecia-y-finlandia-en-la-otan-1125530503.html

Rusia advierte sobre medidas compensatorias tras el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN

Rusia advierte sobre medidas compensatorias tras el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia tendrá que adoptar medidas compensatorias después de que Suecia y Finlandia se unan a la Alianza Atlántica, aseguró el viceministro de... 17.05.2022, Sputnik Mundo

La operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero empujó a Finlandia y Suecia a replantearse su tradicional política de neutralidad e inclinó la opinión pública a favor del ingreso en la OTAN.El 15 de mayo, el Gabinete finlandés anunció la decisión de solicitar el ingreso en la alianza, y este 17 de mayo el Parlamento del país votó a favor de la medida.A su vez, la ministra de Exteriores de Suecia, Ann Linde, firmó hoy mismo la solicitud de adhesión a la OTAN.Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso advirtió en reiteradas ocasiones que el ingreso de esos países nórdicos en la OTAN implicaría consecuencias tanto para sus relaciones bilaterales con Rusia como para el conjunto de la arquitectura de seguridad europea. Acta Fundacional OTAN-RusiaRusia no va a abandonar el Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997 sobre relaciones mutuas, cooperación y seguridad, declaró Riabkov."Ellos [los países occidentales] continúan con estas cosas provocadoras, destinadas a desequilibrar a Rusia, y al mismo tiempo discuten entre ellos cuál es el Acta Fundacional y si Rusia acabará saliendo de ella. No, no les daremos ese placer", constató en una transmisión del canal televisivo Rossiya 24.Según el vicecanciller, Occidente ha despreciado el documento desde el principio."Vemos que los miembros de la OTAN no solo van a aprobar una estrategia actualizada en la próxima cumbre de junio en Madrid, sino también una decisión concreta sobre el despliegue adicional en el llamado flanco este. Hay una paradójica (...) discusión en el seno de la OTAN sobre cómo esto puede o no puede estar en consonancia con las disposiciones del Acta Fundacional", dijo Riabkov.En virtud del Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997, el bloque se comprometió a no desplegar fuerzas de combate significativas de manera permanente en el territorio de sus países miembros.A mediados de marzo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sostuvo que el Acta Fundacional no impedirá el fortalecimiento de la Alianza en el este debido al cambio en la situación de seguridad.Más tarde, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que los países de la Alianza del Atlántico Norte siguen comprometidos con el Acta.A principios de mayo, el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, declaró que ese documento no será un factor disuasorio para el bloque.

