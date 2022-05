https://mundo.sputniknews.com/20220515/cuales-son-las-consecuencias-geopoliticas-del-ingreso-de-finlandia-en-la-otan-1125466631.html

¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas del ingreso de Finlandia en la OTAN?

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió a su homólogo Sauli Niinisto sobre las posibles consecuencias de la entrada a la OTAN del país nórdico en una conversación telefónica previa al anuncio oficial. Aunque el mandatario finlandes subrayó que no creía que Rusia estuviera planeando ataques contra Finlandia "ni antes ni ahora", el país anunció la decisión de solicitar la incorporación a la Alianza.Expertos consultados por RT califican esta decisión de un enorme error histórico que podría cambiar el vector de la cooperación ruso-finlandesa y socavar la estabilidad en el norte de Europa y el Ártico."Finlandia también está sometida a cierta presión. Y el presidente ruso lo entiende muy bien, pero dice que si se toma esa decisión, se destruirán esas relaciones de muy buena vecindad y mutuamente beneficiosas. Complicaría el cruce de fronteras y muchas de las circunstancias que han pasado a formar parte de la vida de los residentes de las regiones fronterizas cambiarían drásticamente", explicó el politólogo Alexandr Asáfov.Recordó que a finales del año pasado, Rusia presentó sus propuestas sobre garantías de seguridad, que Occidente y la OTAN ignoraron. Ahora están dando los pasos exactamente contrarios, ya que la adhesión de Helsinki a la Alianza implica también cambios en el llamado contorno de seguridad, afirma el analista.Señaló que esta decisión "no nació en Helsinki" al cuestionar en qué medida corresponde realmente a los intereses nacionales de Finlandia.Por su parte, el profesor asociado de la Universidad Estatal de Moscú y politólogo Borís Mezhúev indicó que el acercamiento de las fronteras de la OTAN a las de Rusia en el norte de Europa afectará principalmente a la situación en el Ártico.Afirmó que el cinturón de Estados neutrales alrededor de Rusia está dejando de existir."Es dudoso que Finlandia tema realmente una invasión de Rusia. Es más probable que entienda que se está formando un bloque interno de Occidente en la OTAN y cada uno de los miembros reclama un determinado papel y quiere hacer valer sus prioridades. Existe un miedo a quedarse fuera del 'gran juego'. El rechazo del estatus de neutralidad puede verse como una manifestación de mayor lealtad", explicó Mezhúev.Según él, la neutralidad de Finlandia fue un cierto pago por el hecho de que "la URSS la perdonó", a pesar de que el país luchó del lado de la Alemania de Hitler durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial."Después de eso, se le dio el estatus de Estado neutral y al mismo tiempo relativamente amistoso para Moscú. Intentar cambiar esta dirección es un gran error histórico por su parte. Las relaciones bilaterales no serán tan amistosas después de este paso", concluyó el experto.

