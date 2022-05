https://mundo.sputniknews.com/20220516/hija-del-che-guevara-amlo-es-valiente-al-pedir-a-eeuu-incluir-a-cuba-en-la-cumbre-de-las-americas-1125496384.html

Hija del 'Che' Guevara: AMLO es valiente al pedir a EEUU incluir a Cuba en la Cumbre de las Américas

Hija del 'Che' Guevara: AMLO es valiente al pedir a EEUU incluir a Cuba en la Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy valiente en defender la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre de las... 16.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-16T19:29+0000

2022-05-16T19:29+0000

2022-05-16T19:29+0000

américa latina

méxico

política

andrés manuel lópez obrador

aleida guevara

ernesto che guevara

cuba

gobierno de estados unidos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1125496637_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_94b70d3b387cd469ebf99d80a5ab696a.jpg

Aleida celebró el posicionamiento de López Obrador, a pesar de la cercanía de México con Estados Unidos, pues considera que "esa es la actitud que deben tener todos los pueblos", sobre todo en Latinoamérica, donde se vive una "nueva revolución"."Ya tuvimos un movimiento hacia la izquierda importante en América Latina; tuvimos un retroceso, nos golpeó muy duro y los pueblos vieron la realidad. Ahora estamos en un nuevo renacer", declaró la pediatra.Sobre la Cuarta Transformación de López Obrador, Aleida Guevara considera que "México necesita todavía mucho más", ya que se requiere de tiempo y apoyo popular para cambiar la realidad política de México, lo cual se considerara "una victoria porque puede ayudar mucho a los pueblos a su alrededor".Incluso, la hija del revolucionario cubano reconoció la contratación de médicos provenientes de Cuba, ya que atenderán "necesidades reales" en zonas marginadas, a pesar del rechazo que esta iniciativa genera."México tiene montones de médicos, pero muchos trabajan desde el punto de vista privado y eso no responde a la salud de un pueblo. La medicina no puede ser un negocio, tiene que ser pública, tiene que estar al alcance de todos en igualdad de condiciones y eso ustedes todavía no lo tienen", declaró Guevara en entrevista para el diario mexicano La Jornada.La directora del Centro de Estudios Che Guevara también criticó la política extractivista de Estados Unidos, a quienes acusó de explotar los recursos naturales de América Latina para luego vender productos procesados."Su riqueza deriva de la explotación de nuestra gente", agregó.En este sentido, destacó que México haya nacionalizado el litio y consideró que esto es sólo una acción que debe impulsar a las naciones latinoamericanas a unirse.

https://mundo.sputniknews.com/20220504/el-hermano-del-che-guevara-que-secuestro-a-la-hija-de-uno-de-los-empresarios-mas-ricos-de-mexico-1125141801.html

https://mundo.sputniknews.com/20220511/por-que-en-mexico-no-quieren-recibir-a-medicos-cubanos-1125318451.html

méxico

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, andrés manuel lópez obrador, aleida guevara, ernesto che guevara, cuba, gobierno de estados unidos