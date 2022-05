https://mundo.sputniknews.com/20220516/el-expresidente-boliviano-morales-elogia-a-lideres-que-no-asistiran-a-la-cumbre-de-las-americas-1125485757.html

El expresidente boliviano Morales elogia a los líderes que no asistirán a la Cumbre de las Américas

LA PAZ (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales (2007-2017) destacó la decisión de varios líderes latinoamericanos de ausentarse de la próxima Cumbre... 16.05.2022, Sputnik Mundo

"Destacamos la valiente decisión de nuestro presidente Luis Arce, [el presidente Andrés Manuel] López Obrador, [de] México y países del Caribe que en protesta por exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua no asistirán a Cumbre de las Américas, que será Cumbre de EEUU de sometimiento, chantaje y escarmiento", dijo Morales en su cuenta de Twitter.El pasado 3 de mayo, el subsecretario de Estado de EEUU para el hemisferio occidental, Brian Nichols, indicó que Cuba, Nicaragua y Venezuela "no van a recibir invitaciones" para la Cumbre de las Américas, tras alegar que estos países no respetan la carta democrática de las Américas.No obstante, días después la entonces portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró que aún no se enviaban las invitaciones a los países y que este proceso podría ocurrir en junio.La cumbre se desarrollará en la ciudad de Los Ángeles (California, oeste), entre el 6 y el 10 de junio.

