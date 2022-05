https://mundo.sputniknews.com/20220516/ecuador-reinstala-juicio-contra-informatico-sueco-ola-bini-1125506784.html

Ecuador reinstala juicio contra informático sueco Ola Bini

QUITO (Sputnik) — La Fiscalía de Ecuador informó que se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra el informático sueco Ola Bini, amigo del fundador... 16.05.2022, Sputnik Mundo

"Se reinstala la audiencia de juicio contra el ciudadano sueco Ola B. (Bini), procesado por presunto acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones", dijo la Fiscalía en su cuenta de la red social Twitter.La audiencia pública se realiza ante un juez en el Complejo Judicial Norte, en la capital del país.El 8 de abril pasado, agentes de la Fiscalía y de la Policía allanaron en Quito las oficinas de la organización no gubernamental Centro de Autonomía Digital (CAD), que dirige Bini, como parte de una investigación por el supuesto delito de fraude procesal.Bini fue arrestado el 11 de abril de 2019 en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, cuando se disponía a viajar hacia Japón.La detención se produjo horas después de que el Gobierno del entonces presidente Lenín Moreno (2017 – 2021) anunciara el fin del asilo político que se otorgó al activista Julian Assange, quien permaneció en la embajada ecuatoriana en Londres por aproximadamente siete años.En junio de 2019, Bini dejó la prisión tras permanecer más de 70 días detenido por supuestamente haber intentado ingresar en los sistemas informáticos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.Posteriormente, la Fiscalía cambió la acusación y decidió procesarlo por presunto acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.Desde su salida de prisión, el programador se presenta los viernes en la Fiscalía como parte de las medidas cautelares que pesan en su contra, que incluyen también la prohibición de salir del país.

