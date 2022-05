https://mundo.sputniknews.com/20220516/amlo-ataca-a-la-unam-por-acobardarse-en-la-pandemia-1125495541.html

AMLO ataca a la UNAM por "acobardarse" en la pandemia

De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las 50 instituciones...

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

El mandatario mexicano externó su desacuerdo con la decisión de la UNAM de haber protegido a sus estudiantes de medicina durante la pandemia.Lo adecuado, dijo López Obrador, hubiera sido que salieran a dar servicio social a los hospitales para ayudar a contener la crisis sanitaria por COVID-19."Las enfermeras, la mayoría arriesgó la vida en la pandemia, hicieron algo extraordinario, pero hay una élite que tiene un pensamiento retrógrada. Es como el caso, con todo respeto, de mi alma mater: la UNAM. Y yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar, voy a reclamarles que enfrentamos la pandemia y, en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentar, a ayudar, se fueron a sus casas", comentó el presidente de México.Más de 324.000 personas murieron durante la pandemia de coronavirus, según cifras oficiales de las autoridades sanitarias. Actualmente, México vive su etapa menos grave de la pandemia, con apenas un fallecimiento por día a causa de esta enfermedad.No es la primera vez que López Obrador critica a la UNAM. En octubre pasado, aseguró que la institución dirigida por Enrique Graue se ha convertido en un ente conservador, individualista y neoliberal."Yo quisiera avanzar más, no puedo porque fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, pero además de manipulación, muchísimo tiempo. Afectaron dos generaciones, en las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo”, añadió López Obrador.

méxico

