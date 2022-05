https://mundo.sputniknews.com/20220513/senador-ruso-afirma-que-el-tumor-de-la-ue-son-los-politicos-que-apoyan-las-ideas-nazis-1125414470.html

Senador ruso afirma que el "tumor" de la UE son los políticos que apoyan las ideas nazis

Previamente, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, aseguró a The Telegraph que percibe el concepto del llamado "mundo ruso" promovido por Moscú como "un tumor cancerígeno que representa una amenaza mortal para toda Europa", el cual, en su opinión, debe ser "erradicado".El político denunció además que hoy por hoy en Europa no desapareció la ideología nazi, sino cambió sus apariencias, en particular, "en las prácticas de los politiqueros polacos y bálticos modernos, que demuelen monumentos y recogen con un buldócer las flores depositadas en esos monumentos".Según el senador ruso, actualmente la UE, donde "Polonia juega el papel de provocador continental", está rechazando todo lo que esté relacionado con la hazaña histórica del pueblo ruso, "que salvó a otros pueblos, al menos, de la vergüenza inevitable del colaboracionismo y, como máximo, de la destrucción física".

