"Rechazo de EEUU al aborto es un retroceso de 100 años para los derechos de las mujeres"

"Rechazo de EEUU al aborto es un retroceso de 100 años para los derechos de las mujeres"

La universitaria Nelly Lucero Lara Chávez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), consideró que con esta medida se estaría vulnerando y lastimando una de las principales luchas del movimiento feminista.Estados Unidos, recordó la UNAM, alcanzó el derecho al aborto en 1973, una realidad que en casi cinco décadas de vigencia ha exhibido que las feministas deben mantenerse vigilantes en su conquista de derechos porque siempre el patriarcado se reposiciona, evaluó la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM."Difícilmente los derechos logrados por las mujeres se dan de manera inmediata o mecánica frente a los hombres; es el acompañamiento y la alianza de las mujeres lo que permite abrir las puertas para decidir sobre nuestras vidas y cómo queremos desarrollarnos en la sociedad", abundó.Ahora el aborto está bajo amenaza en Estados Unidos, evaluó, porque el patriarcado no ha sido erradicado y quienes toman las decisiones y ocupan la mayoría de los puestos de poder son los hombres."Estamos viviendo una cuarta ola del feminismo gracias a movimientos como Me Too, por ello este movimiento debe rearticularse, para defender los derechos alcanzados mediante la creatividad, generar estrategias para reaccionar frente al patriarcado y llegar a todos los campos posibles, como los medios de comunicación y el gobierno, para que no decidan por nosotras", concluyó Lara Chávez.En tanto, el jefe de la bancada del Partido Demócrata en el senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha declarado que por primera vez en medio siglo una mayoría conservadora en la Corte Suprema está a punto de decretar que las mujeres en ese país no puedan tomar decisiones sobre sus propios cuerpos.

