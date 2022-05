https://mundo.sputniknews.com/20220511/senado-de-eeuu-rechaza-proyecto-para-proteger-el-derecho-al-aborto-1125364080.html

Senado de EEUU rechaza proyecto para proteger el derecho al aborto

Senado de EEUU rechaza proyecto para proteger el derecho al aborto

WASHINGTON (Sputnik) — El Senado de EEUU rechazó un proyecto de ley impulsado por el Partido Demócrata para proteger el derecho al aborto a nivel federal... 11.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-11T23:18+0000

2022-05-11T23:18+0000

2022-05-11T23:18+0000

internacional

eeuu

aborto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1116682045_0:78:3367:1971_1920x0_80_0_0_7128e946eceb95bf794c1ec75a6e0aa1.jpg

La cámara alta rechazó la propuesta en una votación de 49 a 51, por debajo de los 60 votos necesarios para que el proyecto avanzara.El presidente de EEUU, Joe Biden, en respuesta al bloqueo del proyecto por parte de los senadores republicanos, dijo que su administración seguirá explorando las medidas y herramientas disponibles para proteger el acceso a la atención reproductiva de las mujeres.El mandatario también sugirió a los votantes estadounidenses que elijan a más senadores "proabortistas" en las elecciones de mitad de mandato de noviembre para que el proyecto de protección del derecho al aborto pueda convertirse en ley.La semana pasada, los medios de comunicación difundieron un borrador filtrado de la Corte Suprema de EEUU que revela que el alto tribunal está dispuesto a revocar su decisión de 1973 en el caso Roe vs Wade.Posteriormente se confirmó que el documento filtrado es auténtico, pero no representa la decisión final del tribunal en el caso.La corte inició una investigación sobre esta filtración sin precedentes, pero hasta ahora no se ha encontrado al responsable.La Corte Suprema falló en el caso Roe vs. Wade en 1973 para extender la protección constitucional de los derechos de las mujeres a abortar sin restricciones gubernamentales indebidas.La decisión de 1992 en el caso de Planned Parenthood vs. Casey confirmó el fallo.

https://mundo.sputniknews.com/20220405/por-que-una-activista-antiaborto-de-eeuu-tenia-fetos-en-el-sotano-de-su-casa-1124022533.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, aborto