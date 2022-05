https://mundo.sputniknews.com/20220512/el-mercado-negro-amenaza-la-existencia-de-la-vaquita-marina-1125396369.html

El mercado negro amenaza la existencia de la vaquita marina

Barcos buscan capturar al pez Totoaba para vender su vejiga natatoria valuada en miles de dólares en el mercado ilegal. El cetáceo habita en el Alto Golfo de California (México) y accidentalmente queda atrapado en las redes, disminuyendo así su población de unos diez ejemplares en todo el mundo.

La vaquita marina es uno de los cetáceos más pequeños del mundo. Puede llegar a medir un máximo de un metro y medio, tener un peso de hasta 50 kilos y vivir unos 21 años.El problema no es por un interés particular en cazarla para su venta, sino que son atrapadas en redes utilizadas para pescar otro animal codiciado por el mercado negro: el pez Totoaba.Su vejiga natatoria puede venderse por hasta 9.000 dólares el kilo en el mercado negro. Es demandada por zonas de Asia donde creen que alivia dolores de ciertas patologías y tiene poderes afrodisíacos. Por este motivo, la denominan también "cocaína acuática".El Dr. Sergio Nigenda Morales, investigador postdoctoral del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Irapuato (México) aseguró que además de ser pequeña, la vaquita marina es un animal muy delicado, lo que dificulta a los científicos acercarse para investigarlos con más detalle."Es la única población de su especie hoy reducida a diez individuos, si no es que menos. Entonces es muy diferente a los casos de otros animales que están amenazados o en peligro de extinción, pero tienen otras poblaciones [en otros países]", dijo a Big Bang.Lo que se sabe de estos ejemplares que mantienen viva la especie es que hay dos crías y varios adultos. Pero no pueden estimar cuántos, su edad y si efectivamente son 10 en total, este número corresponde al último relevamiento realizado en 2018. Solo llegan a verlos por binoculares pues los cetáceos huyen al sentir una embarcación.En este contexto, se publicó un estudio internacional e interinstitucional en la revista Science. El objetivo esdescartar la hipótesis de la inminente extinción de la vaquita marina, como resultado de la endogamia.Para lograr sus resultados, los investigadores recabaron las muestras de tejidos recolectadas en los últimos 30 años por diferentes científicos interesados en este tema, y así se realizaron estudios genéticos."Analizando todos los datos genéticos y ecológicos, nuestro modelo de simulación muestra que si se elimina la muerte accidental en redes, la recuperación de la especie a 50 años, a partir del 2020, se podría recuperar hasta unos 300 individuos. Es el mensaje más fuerte", indicó el entrevistado.Los científicos reclaman fiscalizar y controlar el cumplimiento de las leyes. Pero son conscientes de la dificultad que esto implica, al involucrar a varios países e incluir una actividad económica ilegal millonaria, en la que están vinculados grupos de narcotraficantes inversores en este tipo de ventas al ver el margen de ganancias que genera."Preservar los ecosistemas y las especies que allí viven nos benefician porque van a ser más productivos. Y luego sacamos de esos ecosistemas el alimento [que consumimos]", señaló.A criterio del doctor, "si no cuidamos las [especies] más próximas en extinción, ¿qué les espera a las que hoy son muy abundantes?", sentenció Nigenda Morales.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

