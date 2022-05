https://mundo.sputniknews.com/20220511/pacientes-con-enfermedades-catastroficas-protestan-en-ecuador-por-falta-de-medicamentos-1125362759.html

Pacientes con enfermedades catastróficas protestan en Ecuador por falta de medicamentos

Pacientes con enfermedades catastróficas protestan en Ecuador por falta de medicamentos

QUITO (Sputnik) — Pacientes con enfermedades catastróficas de Ecuador realizaron una protesta en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín, del... 11.05.2022, Sputnik Mundo

Las enfermedades catastróficas son aquellas que suponen un alto riesgo, cuyo tratamiento es de alto costo económico y de impacto social, según una definición del Ministerio del Trabajo de Ecuador.Agregó que al menos 2.500 pacientes con enfermedades catastróficas necesitan abastecerse de las medicinas que requieren en las unidades de salud del IESS y del Ministerio de Salud Pública (MSP).La ANS se ampara en un fallo constitucional dictado el 28 de abril a favor de los pacientes con enfermedades raras y catastróficas, en el que se dispone la entrega de los fármacos en un plazo de 15 días a partir de la resolución.Sin embargo, el IESS y el Ministerio de Salud Pública (MSP) hasta el momento no acatan esa disposición, dijo Gárate.Frente al hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), ubicado en el centro - norte de Quito, los manifestantes a ritmo de tambores mostraban pancartas y gritaban consignas como "entreguen las medicinas, es nuestro derecho".La paciente Edith Enríquez, diagnosticada con cáncer, se quejó por la falta de medicinas, pues dijo que no tiene recursos para adquirirlas mientras siente que su vida se extingue.Carlos Caicedo, mientras tanto, relató que desde enero de 2022 no puede continuar con su tratamiento porque el hospital no le proporciona sus medicamentos ni tiene dinero para comprarlos en farmacias privadas.Según el presidente de la ANS, el desacato de la acción constitucional puede derivar en el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente establecido en la Ley Penal ecuatoriana.Eso llevaría a la destitución de los funcionarios que no pueden cumplir con la sentencia, explicó.Gárate no descartó realizar nuevas protestas si el incumplimiento en la entrega de medicinas persiste.

