https://mundo.sputniknews.com/20220510/madres-de-la-costa-venezolana-salen-a-pescar-en-su-dia-para-ganar-el-sustento-1125290230.html

Madres de la costa venezolana salen a pescar en su día para ganar el sustento

Madres de la costa venezolana salen a pescar en su día para ganar el sustento

MANZANILLO, VENEZUELA (Sputnik) — En la localidad de Manzanillo, en el suroeste del estado Nueva Esparta (norte), las mujeres venezolanas contaron a Sputnik... 10.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-10T00:37+0000

2022-05-10T00:37+0000

2022-05-10T00:53+0000

américa latina

venezuela

pesca

día de la madre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1120115693_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_73707a9d9035b202a1b6f6f340e68601.jpg

"Aquí hay que salir a trabajar para comer, hoy es el día de la madre y yo me he ganado el título completo como madre, aquí estoy echándole pierna por mis cuatro hijas desde las 5:00 [hora local – 9 GMT] pescando sardinas", contó Elisabeth Rosa, pescadora de 47 años, madre de cuatro niñas.Rosa dijo a Sputnik que desde que tiene memoria está en el mar, y que es allí donde encontró la forma de mantenerse y sustentar a su familia.A las cinco de la mañana, junto a otras tres mujeres, Rosa prepara la red sardinera, como se conoce a la malla de pesca de agujeros delgados, precisos para retener a las sardinas.Junto a otros siete hombres las mujeres se embarcan en un pequeño bote a motor y allí permanecen hasta medio día; ellas ayudan a sujetar las cuerdas que mantienen estabilizada la embarcación, mientras otras lanchas se acercan por turnos a recoger las mallas repletas de sardinas."Las sardinas las compran 40 kilos en cinco dólares, uno a veces las puede vender por su cuenta en un dólar por kilo, pero no es fácil. Uno aquí tiene que venir, día de la madre, día del cumpleaños cuando sea, si hay pescado, porque esto es como al azar. Si hay sardina aquí me vas a encontrar", dijo Edalis Vargas, de 25 años, madre de tres niños.En medio de la crisis que desde hace 6 años afronta Venezuela, que provocó una caída del turismo superior al 90%, la pesca artesanal se convirtió para los residentes de los sectores costeros en la principal forma de sustento.

https://mundo.sputniknews.com/20220505/sanciones-a-venezuela-golpean-servicios-publicos-y-con-ello-la-vida-de-las-mujeres-1125177616.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, pesca, día de la madre