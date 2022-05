https://mundo.sputniknews.com/20220510/diputado-eeuu-legitima-al-gobierno-de-nicaragua-al-designar-un-nuevo-embajador-1125309304.html

Diputado: EEUU legitima al Gobierno de Nicaragua al designar un nuevo embajador

MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de EEUU ha legitimado la administración del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al designar a Hugo F. Rodríguez Jr. como el... 10.05.2022, Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Joe Biden, designó a Rodríguez el pasado 6 de mayo para representar a Washington ante la administración Ortega, pese a desconocer los resultados de las elecciones del 7 de noviembre de 2021, en la que el mandatario de Nicaragua resultó triunfador con más de 75 por ciento de respaldo.Pastrán recordó que para designar a un nuevo embajador, Washington tuvo que haber pedido el plácet de estilo (solicitud formal) al Gobierno de Nicaragua, tal como lo establecen los protocolos diplomáticos."Para nombrar al nuevo embajador, Washington ha pedido el plácet de estilo acostumbrado al Gobierno de Nicaragua, en caso contrario no puede nominarlo ante el Senado de su país. ¿Ante quién lo ha pedido [el placet]? Lo ha pedido al Gobierno sandinista de Managua, no ante nadie más y eso es un clarísimo reconocimiento de legitimidad al Gobierno del presidente Ortega más allá de cualquier retórica y dialéctica", razonó Pastrán.El parlamentario sandinista calificó de "derrota política" para los sectores más extremistas de la política norteamericana y para algunos grupos "opositores criollos abyectos" a Washington, el nombramiento de Rodríguez, quien es diplomático de carrera y asesor en la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, según su hoja de vida divulgada por la Casa Blanca."¿Y el nuevo embajador ante quién va a presentar sus copias de estilo? Ante el canciller del Gobierno de Nicaragua; ¿y ante quien va a presentar sus cartas credenciales? Ante el presidente constitucional de la República de Nicaragua, Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo", insistió el legislador.El Gobierno de EEUU es acusado por el presidente Ortega de financiar a la oposición en Nicaragua a través de fondos millonarios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros organismos que fomentaron el fallido golpe de Estado de 2018, que provocó la muerte de unas 300 personas y pérdidas económicas estimadas en 27.000 millones de dólares.EEUU ha impuesto sanciones financieras y migratorias a funcionarios del Gobierno de Nicaragua y a militantes sandinistas a petición de la derecha del país centroamericano y congresistas cubanos-americanos como medida de presión para liberar a opositores acusados de propiciar el golpe fallido.No obstante, el Gobierno de Nicaragua demuestra su deseo de sostener relaciones cordiales con EEUU, basadas en la no intromisión en los asuntos internos del país.De ser ratificado por el Senado de los EEUU, Rodríguez sustituirá al saliente embajador Kevin Sullivan, nombrado en Managua desde 2018.

