Solo el 14% de los austriacos se pronuncia a favor del ingreso del país en la OTAN

VIENA (Sputnik) — Tan solo el 14% de los habitantes de Austria apoyaría el ingreso del país a la Alianza Atlántica, mientras el 75% está en contra, según un... 06.05.2022

La pesquisa también reveló que la mayoría de los austriacos acogen con escepticismo la idea de admisión de Ucrania en la Unión Europea, la apoya solo el 38%, mientras el 46% la rechaza. El resto no ha definido su actitud.A la pregunta de protege o no a Austria su estatus neutral, el 52% de los participantes en el estudio respondió positivamente, pero el 40% dijo no creer que la neutralidad pueda proteger contra la amenaza militar.La mayoría —el 83%— se pronunció a favor de establecer una más estrecha coordinación entre los miembros de la Unión Europea en la esfera de seguridad y defensa.En el sondeo participaron mil personas.Los medios austriacos informaron hace poco que Austria volvió a cooperar con la OTAN en el marco del programa Asociación para la Paz (PfP, por sus siglas en inglés), agregando que eso sucedió después de que Turquía dejara de bloquear la cooperación entre Austria y la Alianza Atlántica. Ankara lo hacía en relación con la exigencia de Austria de dejar de sostener negociaciones sobre el ingreso de Turquía en la Unión Europea.La Asociación para la Paz, creada en 1994, representa en sí un programa de cooperación miliar de la OTAN con los países que no forman parte de ese bloque.

