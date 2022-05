https://mundo.sputniknews.com/20220506/procurador-de-ecuador-afirma-que-habeas-corpus-dado-al-exvicepresidente-glas-es-nulo-1125213154.html

Procurador de Ecuador afirma que hábeas corpus dado al exvicepresidente Glas es nulo

Procurador de Ecuador afirma que hábeas corpus dado al exvicepresidente Glas es nulo

QUITO (Sputnik) — El procurador general de Ecuador, Íñigo Salvador, dijo que es nulo el hábeas corpus que permitió la excarcelación del exvicepresidente del... 06.05.2022

La Procuraduría General del Estado busca que se revoquen los efectos de esa resolución para que Glas vuelva a prisión.Según Salvador, la Procuraduría debió ser notificada y citada a la audiencia de hábeas corpus realizada en el cantón Manglaralto, en la provincia del Guayas (oeste), como sí ocurrió con el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (Snai).El procurador dijo que la Snai no tiene personería jurídica propia por encontrarse adscrita al Ministerio de Gobierno; por tanto, la Procuraduría, al ser el organismo que representa al Estado, debió haber sido notificada.Ese hecho, según el funcionario, afecta a la validez del proceso, por tanto, es inválido y sus efectos son nulos.En días anteriores, el Snai apeló el recurso que beneficia a Glas y el 5 de mayo la Corte Provincial e Justicia de Santa Elena realizó el sorteo de los jueces que conocerán dicha apelación.Sin embargo, aún no existe una fecha para dicha diligencia.La Procuraduría solicitó formar parte del proceso.De acuerdo con El Comercio, ese organismo prepara varios argumentos para echar abajo el hábeas corpus.Uno de ellos se refiere a la incompetencia del juzgado del cantón Manglaralto (oeste), por cuanto el recurso no fue presentado en el lugar donde se encontraba el sentenciado, es decir, la provincia de Cotopaxi (centro) donde está situada la cárcel en la que se hallaba Glas.El exvicepresidente guardaba prisión desde finales de 2017.Glas afronta dos sentencias en firme por asociación ilícita, en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, y por cohecho en el caso Sobornos 2012 - 2016.Una tercera, por peculado, se encuentra en apelación.

