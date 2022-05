https://mundo.sputniknews.com/20220506/cebollas-papas-y-arroz-los-alimentos-que-no-paran-de-encarecerse-en-colombia-1125206282.html

Cebollas, papas y arroz: los alimentos que no paran de encarecerse en Colombia

Cebollas, papas y arroz: los alimentos que no paran de encarecerse en Colombia

La inflaci贸n sigue trepando en Colombia y afecta a varios de los alimentos clave en la mesa de las familias colombianas. El precio de la cebolla se increment贸... 06.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-06T15:25+0000

2022-05-06T15:25+0000

2022-05-06T15:25+0000

am茅rica latina

colombia

mercado

馃搱 mercados y finanzas

inflaci贸n

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1109467499_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_af3cb756387ba26008e7b6f58951aea8.jpg

La inflaci贸n que golpea a la mayor铆a de los pa铆ses latinoamericanos como consecuencia del conflicto en Ucrania y las sanciones comerciales impuestas a Rusia afecta particularmente a los alimentos, un rubro crucial para la supervivencia de las familias del continente.El Departamento Administrativo Nacional de Estad铆stica (DANE) de Colombia divulg贸 el informe sobre el 脥ndice de Precios del Consumidor (IPC) correspondiente al mes de abril, en el que consigna que la variaci贸n de precios con respecto al mes anterior fue de 1,25% y una inflaci贸n acumulada de 9,23% en lo que va de 2022.Seg煤n el informe, el rubro en el que m谩s se notaron los aumentos de precios fue el de prendas de vestir y calzado, con un 2,99%, pero seguido de cerca por el rubro de alimentos y bebidas no alcoh贸licas, fundamental en la econom铆a de las familias.En efecto, el relevamiento del DANE confirma que los alimentos se encarecieron en general un 2,75% en el mes de abril.驴Cu谩les son los alimentos que m谩s se encarecen en Colombia?Al comparar los precios de abril con los de marzo, la subcategor铆a en la que hubo mayores aumentos es la que incluye a la arracacha, el 帽ame y otros tub茅rculos, que registr贸 un incremento de 13,48%.Se trata de alimentos clave en la alimentaci贸n de los colombianos, sobre todo por sus cualidades nutricionales y su lugar consolidado en la tradici贸n gastron贸mica del pa铆s caribe帽o.En segundo lugar en la lista de aumentos aparece la cebolla, que se encareci贸 un 13,11% entre el tercer y el cuarto mes del a帽o. Si bien el ritmo de aumento en el precio se enlenteci贸, la cebolla es el producto que m谩s se encareci贸 desde que comenz贸 el a帽o, alcanzando un 63,39% de aumento desde enero de 2022.La yuca, un tub茅rculo similar al boniato o camote que tambi茅n es muy consumido en Colombia, cierra el podio de incrementos al haber aumentado un 11,92% en abril. Al comparar con enero de 2022, el aumento es de 54,80% y, si se compara con abril de 2021, el incremento de la yuca trepa al 106,03%.La papa, en tanto, no aparece entre los alimentos que m谩s aumentaron en abril, aunque sigue estando un 55,11% m谩s cara que cuando comenz贸 el a帽o.El arroz tuvo un alza del 7,62% con respecto al mes anterior y un 22,95% en comparaci贸n con el precio que ten铆a en enero. Si bien no estuvo entre los alimentos que m谩s se encarecieron, su importancia en la alimentaci贸n de los colombianos hace que haya sido uno de los aumentos que m谩s influy贸 en el crecimiento del IPC.

https://mundo.sputniknews.com/20220506/el-agro-colombiano-siente-el-golpe-por-la-escasez-de-fertilizantes-rusos-1125188072.html

https://mundo.sputniknews.com/20220426/el-partido-oficialista-peruano-a-favor-de-control-de-precios-estatal-ante-alza-de-alimentos-1124858095.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

colombia, mercado, 馃搱 mercados y finanzas, inflaci贸n