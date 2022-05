https://mundo.sputniknews.com/20220505/recibir-a-mas-cubanos-y-nicaraguenses-el-trato-migratorio-al-que-habria-llegado-mexico-con-eeuu-1125134945.html

Recibir a más cubanos y nicaragüenses: el trato migratorio al que habría llegado México con EEUU

De acuerdo con el medio estadounidense The Washington Post, autoridades mexicanos aceptaron recibir a más inmigrantes cubanos y nicaragüenses expulsados ​​por... 05.05.2022, Sputnik Mundo

Ya que el Gobierno de México tiene mejores relaciones bilaterales con Cuba y Nicaragua, dicho país latinoamericano será "un apoyo" para Estados Unidos en su búsqueda de repatriar inmigrantes. Fue durante la reunión del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, con el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, donde se acordó el asunto, confirmaron fuentes anónimas al diario. Esta no sería la primera vez que México acepta el regreso de cubanos, nicaragüenses y otras nacionalidades bajo la orden del Título 42 el cual impide a los inmigrantes obtener algún tipo de asilo. Aunque en su conferencia de prensa Ebrard no reconoció ningún acuerdo, el canciller mexicano aseveró que no habrá "un pase libre" para nadie que se dirigiera a la frontera con Estados Unidos.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 29 de abril sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estará de gira por Centroamérica a partir de este 5 de mayo y visitará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Durante su paso por dichos países, el mandatario mexicano estará acompañado por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el titular de Defensa, Luis Cresencio Sandoval y de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Uno de los temas prioritarios será el tema migratorio.

