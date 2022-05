https://mundo.sputniknews.com/20220505/la-gira-de-amlo-por-centroamerica-una-redencion-de-mexico-por-priorizar-su-relacion-con-eeuu-1125142889.html

La gira de AMLO por Centroamérica: ¿una redención de México por priorizar su relación con EEUU?

De acuerdo con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la gira del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un acierto. 05.05.2022, Sputnik Mundo

México ya no es el "hermano mayor" de los países centroamericanos, dicho lugar lo ocupa ahora Estados Unidos, ya que el país latinoamericano no supo capitalizar las alianzas estratégicas que tenía con destacados sectores políticos y sociales de la zona centro y sur del continente, consideraron expertos de la UNAM. Si bien la política exterior de México respecto a los países centroamericanos es diferenciada y con cada uno tiene una relación específica, todo acercamiento es positivo y contribuye a mejorar el vínculo entre naciones, afirmó Mario Rafael Vázquez Olivera, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la universidad. Con Guatemala, México debe abordar los temas de seguridad y fronterizos, al igual que con El Salvados, mientras que el Gobierno mexicano debe alcanzar una amistad más firme y constructiva con Honduras. Para recobrar importancia en la región, México requiere tener presencia directa y clara; sin embargo, actualmente el país no pasa por su mejor momento económico y enfrenta problemas internas por lo que "sumar a ello una política que implique un financiamiento sustantivo en países centroamericanos, es difícil de pensar", aseveró Vázquez Olivera. Por ello, la iniciativa del presidente de México es atinada en el sentido de considerar a Estados Unidos para realizar un esfuerzo conjunto de apoyar a América Central.México, recordó el especialista en temas de la región, tuvo una relación cercana con las naciones centroamericanas en la década de los 80 y los 90 en función del conflicto regional que se registró; pero una vez que terminó, el gobierno fue alejándose, aunque no de manera tajante.Centroamérica fue abandonada por Estados Unidos, Europa y, en cierta medida, por México, y cayó en una profunda crisis económica, política y social de la cual hoy vemos las consecuencias agudas: incremento de la delincuencia y la inseguridad, desempleo y falta de oportunidades, subrayó. "La ruta de salida de muchas personas ante esa situación es la migración hacia el norte, a EEUU, pero con un impacto que todos conocemos en nuestro país".Si bien el presidente López Obrador tiene un plan para atender este problema de raíz, en su lugar de origen, “pero ese es un desafío tremendo que México es incapaz de enfrentar por sí solo. Se requeriría del concurso de los gobiernos centroamericanos, mexicano y, como se ha pretendido, de Estados Unidos, como respaldo para financiar programas de desarrollo eficaces, que cumplan con el objetivo deseado”, aclaró Vázquez Olivera.

