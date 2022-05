https://mundo.sputniknews.com/20220505/estado-mayor-bielorruso-asegura-que-occidente-se-prepara-para-operaciones-militares-en-el-este-1125172167.html

Estado Mayor bielorruso asegura que Occidente se prepara para operaciones militares en el este

MINSK (Sputnik) — Los países de Occidente, que acumularon considerables fuerzas cerca de las fronteras de Rusia y Bielorrusia y realizan ejercicios militares... 05.05.2022, Sputnik Mundo

"Actualmente en el territorio y en el espacio aéreo de los países de Europa Central y Europa del Este, así como en los mares Báltico y del Norte, se llevan a cabo los ejercicios militares de gran envergadura Defensor de Europa 2022. De hecho, son preparativos de las operaciones militares en dirección este", dice la declaración publicada en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa bielorruso.El documento destaca que la OTAN duplicó sus fuerzas en Europa del Este y que sus unidades de ataque pueden ser desplegadas cerca de las fronteras de Rusia en poco tiempo.De hecho, según agregó el subjefe del Estado Mayor General bielorruso, muy cerca de Rusia y Bielorrusia se encuentran fuerzas a partir de las cuales se puede formar unidades de ataque de la OTAN en poco tiempo.El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, declaró que el Acta Fundacional OTAN-Rusia sobre relaciones mutuas, cooperación y seguridad de 1997 no servirá como un factor disuasorio para el bloque.Según Bauer, la creciente militarización de la Alianza Atlántica es una respuesta a las acciones de Rusia.En virtud del Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997, el bloque se comprometió a no desplegar fuerzas de combate significativas de manera permanente en el territorio de sus países miembros.A mediados de marzo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sostuvo que el Acta Fundacional Rusia no impedirá el fortalecimiento de la Alianza en el este debido al cambio en la situación de seguridad.Más tarde, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que los países de la Alianza del Atlántico Norte continúan adhiriéndose al Acta.

bielorrusia

occidente

