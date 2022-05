https://mundo.sputniknews.com/20220504/el-kremlin-observa-los-debates-de-la-ue-sobre-la-prohibicion-de-las-importaciones-de-petroleo-ruso-1125108537.html

El Kremlin sigue el debate en la UE sobre el embargo al petróleo ruso

El Kremlin sigue el debate en la UE sobre el embargo al petróleo ruso

MOSCÚ (SPUTNIK) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al referirse a los planes de la Unión Europea de prohibir la importación del petróleo... 04.05.2022

"Todavía son planes, se está discutiendo allí. Lo estamos viendo, estamos calculando una variedad de opciones. En general, si hablamos del ámbito de las sanciones, sus aspiraciones sancionadoras, de los estadounidenses, los europeos y otros países, son un arma de doble filo. Al tratar de perjudicarnos, también tienen que pagar un gran precio", agregó Peskov al preguntarle por el nuevo paquete de sanciones, que incluirá restricciones a las importaciones de petróleo ruso.Señaló que ya están pagando un gran precio.Acería AzovstalAdemás, afirmó que no hay intentos de asaltar la acería Azovstal en la ciudad ucraniana de Mariúpol.Peskov especificó que "hay escaladas relacionadas con la entrada de combatientes en posiciones de tiro"."Estos intentos son reprimidos con bastante rapidez. No hay nada más que decir por ahora", constató.Reunión de Putin con el papa FranciscoAsimismo, Peskov destacó que no ha habido ningún acuerdo sobre una reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el papa Francisco, tales iniciativas deben promoverse a través de servicios diplomáticos.El pontífice, en una entrevista con el periódico Corriere della Sera, anunció que estaba preparado para viajar a Moscú y reunirse con Putin, con el fin de contribuir a la eliminación del conflicto en Ucrania.Movilización general el 9 de mayo es "un disparate"El portavoz del Kremlin calificó de disparate las informaciones mediáticas de Occidente de que Rusia declarará la movilización general el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi celebrado el 9 de mayo.El vocero agregó que no hay probabilidades de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, proclame el inicio de una guerra con Ucrania el 9 de mayo.La víspera, la cadena de noticias estadounidense CNN informó que Putin "podría declarar formalmente la guerra a Ucrania tan pronto como el 9 de mayo, una medida que permitiría la movilización total de las fuerzas de reserva de Rusia".Todos los años, Rusia y la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas festejan el 9 de mayo el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Gran Guerra Patria que abarca un período de la II Guerra Mundial, entre el 22 de junio de 1941 y el 9 de mayo de 1945.Incoherencia de Kiev en las negociacionesKiev muestra incoherencia en las negociaciones ruso-ucranianas, algo que sirve como un factor desestabilizador para el diálogo bilateral, según el portavoz del Kremlin.Respondiendo a la pregunta sobre los planes de Ucrania de abandonar el proceso negociador, el vocero destacó que "ese tipo de declaraciones se escuchan cada vez con más frecuencia desde Kiev"."Sí, también tomamos nota de eso", indicó.Según Peskov, todo esto no da confianza alguna de que las negociaciones ruso-ucranianas surtan efecto.Declaración del Consejo de Seguridad de UcraniaEl portavoz de la presidencia rusa aseveró que el Kremlin reaccionó negativamente a la declaración del secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, de que Kiev no firmará un tratado de paz con Rusia, sino "solo su capitulación".El 2 de mayo, Danílov declaró que las autoridades ucranianas no firmarán un tratado de paz con Moscú, sino solo su capitulación y cuanto antes lo haga, mejor será para Rusia.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

