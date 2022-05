https://mundo.sputniknews.com/20220503/venezuela-pide-a-paises-responsables-del-cambio-climatico-actuar-para-mitigar-su-impacto-1125089618.html

Venezuela pide a países responsables del cambio climático actuar para mitigar su impacto

Venezuela pide a países responsables del cambio climático actuar para mitigar su impacto

CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó a los países que tienen mayor responsabilidad sobre el cambio climático a rendir... 03.05.2022, Sputnik Mundo

2022-05-03T21:04+0000

2022-05-03T21:04+0000

2022-05-03T21:05+0000

américa latina

venezuela

cambio climático

medioambiente

delcy rodríguez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106963/70/1069637001_0:0:3644:2051_1920x0_80_0_0_5377eccc159881ca580c2fc1934075e6.jpg

Más de 400 especialistas, investigadores y representantes de instituciones del área de ciencia y tecnología se reúnen en Caracas para abordar estrategias para afrontar el cambio climático y su impacto en el país.En tal sentido, la vicepresidenta venezolana aseguró que no existen responsabilidades compartidas en relación al tema del cambio climático."Cuando ustedes ven que los grandes responsables de esta situación, es el capitalismo del norte, es el norte depredador que se lava la cara y dice "tenemos un problema común y la responsabilidad es compartida", indicó Rodríguez en referencia a Estados Unidos.A su vez, la funcionaria venezolana dijo que el cambio climático está en un punto de no retorno y consideró que esto representa un gran riesgo para el mundo.La vicepresidenta recordó que su Gobierno manifestó ante la Organización de las Naciones Unidas que el acuerdo sobre el cambio no es suficiente y llamó a aumentar los esfuerzos para enfrentar sus consecuencias.De acuerdo con las autoridades venezolanas el Congreso instalado este 3 de mayo en la ciudad de Caracas permitirá desarrollar un plan nacional para mitigar los efectos del cambio climático que incluya a todos los gobiernos locales y regionales.

https://mundo.sputniknews.com/20220228/la-onu-advierte-de-una-catastrofe-inminente-por-la-inaccion-ante-el-cambio-climatico-1122409858.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, cambio climático, medioambiente, delcy rodríguez