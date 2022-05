https://mundo.sputniknews.com/20220503/mexico-en-marcha-la-caravana-de-familiares-de-migrantes-desaparecidos-1125086508.html

México: en marcha la caravana de familiares de migrantes desaparecidos

México: en marcha la caravana de familiares de migrantes desaparecidos

El grupo que partió de Guatemala espera cerrar su viaje en la capital mexicana el 10 de mayo. En otro orden, se conmemora un nuevo Día Mundial de la Libertad de Prensa. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Familiares de migrantes centroamericanos desaparecidos llegaron a Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, donde participaron de una actividad en la Universidad estatal.El grupo de 37 personas se traslada en una caravana que partió de Guatemala el domingo 1 de mayo y arribará a Ciudad de México el martes 10. Se trata de la decimosexta edición de este recorrido en búsqueda de personas desaparecidas en su camino hacia EEUU.El recorrido tradicional de las madres incluyó por primera vez a padres, hermanos y hermanas que llegan a las ciudades portando los retratos de sus familiares. Una vez instalados, colocan las fotos de los desaparecidos en las plazas."Somos una red conectada con organizaciones que tienen información y bases de datos sobre migrantes. Pero es importantísimo hablar con las autoridades para que nos ayuden con información sobre los penales y de personas fallecidas", dijo a En Órbita Talía Vázquez, presidenta en México del Movimiento Migrante Mesoamericano, organización que impulsa la caravana.De acuerdo con cifras oficiales, al menos 2.000 migrantes están desaparecidos en territorio mexicano. "Las causas más comunes de desaparición son prisión, secuestro, como trata de personas, e indigencia", indicó la entrevistada.Vázquez resaltó que "muchos migrantes centroamericanos provienen de comunidades rurales muy pobres, sin conexión, y no tienen forma de comunicarse con sus familiares".La caravana no se realizó en los años 2020 y 2021 a raíz de la pandemia, lo que afectó la búsqueda, señaló Vázquez. A esto se suma el aumento de olas migratorias y el refuerzo de medidas para contenerlas, por parte de las autoridades estatales.El 29 de mayo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dialogó con su par estadounidense Joe Biden sobre atender las causas de la migración, un problema bilateral.En tanto el gobernante de Texas, Greg Abbott, indicó que analiza declarar como "invasión" la creciente llegada de personas a la frontera estatal desde México."[Abbott, con sus dichos] parece un ignorante, una persona que no entiende nada de migración. Como está en campaña electoral, busca su reelección y vende este discurso de invasión como si fuesen hormigas pero estamos hablando de seres humanos. Además este es un fenómeno que EEUU a veces alienta y en otras reprime. Abbott busca propaganda".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el expresidente de la asociación civil uruguaya CAinfo, Daniel Lema, sobre los límites en la libertad de expresión, en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa.Además, profundizamos en el decreto firmado por el presidente ruso Vladimir Putin, como respuesta a las sanciones de países inamistosos.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

