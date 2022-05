https://mundo.sputniknews.com/20220503/exagente-de-la-cia-acusado-de-abuso-sexual-en-mexico-dice-que-fue-mal-aconsejado-1125079256.html

Exagente de la CIA acusado de abuso sexual en México dice que fue "mal aconsejado"

Brian Jeffrey Raymond, exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos acusado de depredación sexual, busca anular la confesión que hizo ante las autoridades... 03.05.2022

En octubre de 2020, este exagente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) fue detenido en octubre de 2020 poco después de que huyó de México, luego de que en mayo de ese año una mujer desnuda pidió ayuda desde el balcón de un departamento en el que vivía el exfuncionario estadounidense, quien además trabajaba en la Embajada de Estados Unidos del país latinoamericano. Las autoridades encontraron dos teléfonos móviles en los que tenía decenas de fotos de, al menos, 26 mujeres, quienes aparecían en estado inconsciente en las imágenes mientras Brian Jeffrey Raymond las tocaba. Además, se encontraron registros escritos por el propio exagente sobre cada una de las mujeres a las que habría violado mientras no estaban despiertas. A pesar de que en julio de 2021 el acusado de 46 años aceptó su culpabilidad en al menos dos casos, su nuevo abogado John Marston busca que se retire esta declaratoria para poder demostrar su inocencia. El nuevo representante legal asegura que los primeros abogados de su cliente no lo aconsejaron bien y no le explicaron exactamente de qué lo estaban acusando, pues lo que Raymond supuestamente quería admitir es que "probablemente" habría incurrido en alguno de los delitos que le imputan. Marston sostiene que las pruebas en contra del excolaborador de la CIA se obtuvieron de forma ilegal en el interrogatorio, ya que presionaron a su representado para que facilitara los códigos de acceso a sus teléfonos. Además, la defensa asegura que las acusaciones son inverosímiles pues, supuestamente, Raymond tiene una condición médica que le impide tener relaciones sexuales contiguas. En la solicitud para anular la declaratoria de culpabilidad, el abogado afirma que el exdiplomático padece de próstata alargada, por lo que toma avodart, un medicamento entre cuyos efectos adversos está retrasar el periodo refractario (tiempo entre una eyaculación y la siguiente erección) hasta por 12 horas. De confirmarse el dato, esto contradice la versión de una de las denunciantes quien afirmó que, al recobrar la conciencia por la mañana y encontrarse desnuda en la cama de Raymond, intentó tener relaciones sexuales con él, pero tuvo que parar porque se sentía mareada. La defensa considera que este hecho sí lo recuerdan ambos, pero no el primer encuentro sexual, el cual, según las afirmaciones de la defensa, no se habría podido concretar por la condición médica de Raymond. Será hasta el 20 de mayo cuando se decida si se anula la declaratoria, mientras tanto el exdiplomático permanecerá en una prisión de Washington.

eeuu

méxico

